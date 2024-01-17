https://sputnik-georgia.ru/20240117/kakoe-mesto-zanyala-gruziya-v-reytinge-luchshikh-kukhon-mira-285709461.html
Какое место заняла Грузия в рейтинге лучших кухонь мира?
Какое место заняла Грузия в рейтинге лучших кухонь мира?
Лучшими названы итальянская, японская и греческая кухни 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T19:22+0400
2024-01-17T19:22+0400
2024-01-17T19:35+0400
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грузинская кухня
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия заняла 26 место в рейтинге лучших кухонь мира 2023/2024 по версии кулинарного путеводителя TasteAtlas. В сообщении отмечается, что на основе оценок более 395 тысяч блюд и более 115 тысяч продуктов питания, кухни разных стран мира получили лучшие средние оценки для своих соответствующих 50 блюд и продуктов питания с самым высоким рейтингом. Если две кухни имеют одинаковый средний рейтинг, то блюдо с более высоким рейтингом получает более высокий рейтинг. Первые три места заняли итальянская, японская и греческая кухни. В десятку лучших вошли Португалия, Китай, Индонезия, Мексика, Франция, Испания и Перу. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, грузинская кухня
грузия, общество, новости, грузинская кухня
Какое место заняла Грузия в рейтинге лучших кухонь мира?
19:22 17.01.2024 (обновлено: 19:35 17.01.2024)
Лучшими названы итальянская, японская и греческая кухни
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия заняла 26 место в рейтинге лучших кухонь мира 2023/2024 по версии кулинарного путеводителя TasteAtlas.
В сообщении отмечается, что на основе оценок более 395 тысяч блюд и более 115 тысяч продуктов питания, кухни разных стран мира получили лучшие средние оценки для своих соответствующих 50 блюд и продуктов питания с самым высоким рейтингом. Если две кухни имеют одинаковый средний рейтинг, то блюдо с более высоким рейтингом получает более высокий рейтинг.
Первые три места заняли итальянская, японская и греческая кухни. В десятку лучших вошли Португалия, Китай, Индонезия, Мексика, Франция, Испания и Перу.
TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков.