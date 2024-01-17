https://sputnik-georgia.ru/20240117/kompanii-neodnokratno-shtrafovalis-v-khode-remonta-prospekta-tsereteli---deputat-sakrebulo-285706833.html

Компании неоднократно штрафовали в ходе ремонта проспекта Церетели – депутат сакребуло

Компании неоднократно штрафовали в ходе ремонта проспекта Церетели – депутат сакребуло

Накануне мэрия расторгла договор с компаниями-контракторами, которые осуществляли ремонт проспекта Церетели 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T16:25+0400

2024-01-17T16:25+0400

2024-01-17T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Компании-подрядчики неоднократно штрафовались за отставание от графика, ненадлежащее соблюдение норм безопасности и некачественное выполнение работ на проспекте Церетели в Тбилиси, заявил мажоритарный депутат от Дидубийского района столичного сакребуло (городское собрание) Гиви Чхартишвили. Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на 51 календарный день – с начала января 2024 года до конца месяца. Накануне стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и соответствие срокам. При этом в мэрии пообещали, что работы завершат в срок. По его словам, решение о расторжении контракта является законным. Как отметил мажоритарный депутат, оппозиция продолжает вводить население в заблуждение через свои партийные телеканалы, пытаясь таким образом набрать политические очки.Часть оппозиции, среди которых партии "Единое национальное движение", "За Грузию" , "Лело для Грузии" обвинили мэра Тбилиси в коррупции в связи с проектом восстановления проспекта Церетели. Каладзе назвали "кошмаром Тбилиси" и "вором бюджетных средств". Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в апреле 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов). Восстановление проспекта Церетели велось по трем лотам: по двум, стоимостью 22,2 миллиона лари (около 8,3 млн долларов), работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом, стоимостью 9 миллионов лари (около 3,3 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, акакий церетели, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сакребуло тбилиси