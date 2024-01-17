https://sputnik-georgia.ru/20240117/kreschenie-gospodne-2024-traditsii-obychai-i-obryady-prazdnika-285710000.html

Крещение Господне 2024: традиции, обычаи и обряды праздника

Крещение Господне 2024: традиции, обычаи и обряды праздника

Православные Крещение Господне отмечают 19 января – в церковный праздник вспоминают, как Спаситель пришел к реке Иордан, чтобы принять от Иоанна Предтечи... 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T19:58+0400

2024-01-17T19:58+0400

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справки

религия

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Крещение Господне называют также Богоявлением, так как впервые Пресвятая Троица явилась миру именно во время Крещения Сына Божьего. Крещение Господне - один из самых первых церковных праздников, с которым связаны различные традиции, обычаи и обряды. Как отмечают Крещение Господне православные - о церковных и народных традициях, обычаях и обрядах, связанных с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Традиции праздника Освящение воды - главная традиция праздника. Ежегодно великое водосвятие совершают в церквях в Крещенский Сочельник и на Крещение Господне. Традиция освящать воду накануне праздника восходит к древнехристианскому обычаю крестить новообращенных после утренней службы в Богоявление, а в Крещение Господне - с обычаем Иерусалимской церкви шествовать к месту крещения Спасителя в праздник. По обычаю, на Крещение Господне купаются в освященной проруби, называемой иорданью, так как верят, что крещенская вода, обладающая чудодейственной силой, смывает все грехи. Но перед купанием в проруби нужно помолиться в храме. Верующие и в наши дни, по традиции, после водосвятия в церкви пьют крещенскую воду, и уносят домой бутылочки, наполненные Агиасмой. По обычаю, хозяйки используют ее в качестве лекарства, для освящения жилищ и других обрядов. Еще в древней церкви заметили особые свойства Святой воды, благодаря которым она восполняет телесные и душевные силы человека, если принимает ее с верой. Обычаи и обряды В Крещение Господне, по традиции, всей семьей с утра шли в церковь, где после богослужения проводили водосвятие. Вернувшись из храма, по обычаю, все вместе садились за праздничный стол, на который подавали 12 различных блюд, в том числе запеченную свинину, холодец, каши, блины и колбасу. Блины, в некоторых регионах России, по традиции, пекли "квадратные", чтобы привлечь в дом деньги. После трапезы, по обычаю, благодарили все вместе Господа за хлеб на столе и затем шли "отпускать" рождественские праздники – выпускали, по старинной традиции, из клетки белого голубя. На Крещение Господне девушки, по традиции, пытались узнать свое будущее. В праздник с утра пораньше они выходили на дорогу и ждали первого прохожего. Если это был мужчина – значит скоро они встретят своего суженного, ну а если ребенок или пожилой человек - любимого в ближайшем будущем им не встретить. Женщины на Крещение Господне, по обычаю, опускали калину или кораллы в сосуд с Агиасмой и затем умывались этой настойкой, чтобы щеки были румяными. Еще одна старинная традиция – "вечорница". Молодые на Крещение Господне собирались на "вечорницу", где присматриваясь друг к другу, выбирали пару. Свадебный сезон, по обычаю, длился до начала Великого поста, так как обряд венчания в пост не проводят. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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