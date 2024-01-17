https://sputnik-georgia.ru/20240117/kurinye-yaytsa-v-rossii-podesheveli-285711960.html

Куриные яйца в России подешевели

Куриные яйца в России подешевели

В прошлом году стоимость куриных яиц в России выросла на 61,35% 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T22:34+0400

2024-01-17T22:34+0400

2024-01-17T22:34+0400

экономика

россия

в мире

азербайджан

турция

владимир путин

росстат

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Куриные яйца подешевели в России впервые с конца июня 2023 года, согласным данным Росстата.С 10 по 15 января 2024 года цены на яйца опустились на 0,2%. Последний раз в 2023 году они снижались на неделе с 20 по 26 июня — на 0,36%.По данным Росстата, с начала 2024 года яйца подорожали на 0,58%. В прошлом году их стоимость выросла на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спрос на товар увеличился, а производство не выросло, кроме того, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пояснил, что цены стабилизируются в связи с ростом собственного производства и импортом. В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила экспорт по сравнению с прошлым годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, в мире, азербайджан, турция, владимир путин, росстат