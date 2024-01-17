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Необыкновенная красота: как выглядит зимой озеро Паравани – видео
Необыкновенная красота: как выглядит зимой озеро Паравани – видео
Озеро Паравани – чудесная достопримечательность на юге Грузии в регионе Самцхе-Джавахети. Зимой тут потрясающе красиво, оказываешься словно в сказке 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T18:48+0400
2024-01-17T18:48+0400
2024-01-17T19:23+0400
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Озеро известно тем, что отсюда начала свой путь по Грузии святая Нино, которая принесла в страну христианство. Кроме того, этот водоем является крупнейшим озером в Грузии. Смотрите видео кадры с озера, снятые этой зимой после снегопада.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, природа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, природа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видео
Необыкновенная красота: как выглядит зимой озеро Паравани – видео
18:48 17.01.2024 (обновлено: 19:23 17.01.2024)
Озеро Паравани – чудесная достопримечательность на юге Грузии в регионе Самцхе-Джавахети. Зимой тут потрясающе красиво, оказываешься словно в сказке
Озеро известно тем, что отсюда начала свой путь по Грузии святая Нино, которая принесла в страну христианство. Кроме того, этот водоем является крупнейшим озером в Грузии. Смотрите видео кадры с озера, снятые этой зимой после снегопада.