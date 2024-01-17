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Непогода в Грузии: перевал Накерала закрыт для большегрузов
Непогода в Грузии: перевал Накерала закрыт для большегрузов
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 17.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на перевале Накерала из-за снега, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 39-62 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Национальное агентство окружающей среды Грузии прогнозирует ухудшение погоды с 17 января. В частности, в высокогорных регионах Грузии ожидается снег, в некоторых местах – сильная метель, на дорогах – гололед, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, амбролаури, департамент автомобильных дорог, кутаиси
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, амбролаури, департамент автомобильных дорог, кутаиси

Непогода в Грузии: перевал Накерала закрыт для большегрузов

10:55 17.01.2024 (обновлено: 11:33 17.01.2024)
© Roads Department of GeorgiaПеревал Накерала
Перевал Накерала - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2024
© Roads Department of Georgia
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Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на перевале Накерала из-за снега, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 39-62 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Национальное агентство окружающей среды Грузии прогнозирует ухудшение погоды с 17 января. В частности, в высокогорных регионах Грузии ожидается снег, в некоторых местах – сильная метель, на дорогах – гололед, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
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