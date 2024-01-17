https://sputnik-georgia.ru/20240117/nepogoda-v-gruzii-pereval-nakerala-zakryt-dlya-bolshegruzov-285699061.html

Непогода в Грузии: перевал Накерала закрыт для большегрузов

Непогода в Грузии: перевал Накерала закрыт для большегрузов

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на перевале Накерала из-за снега, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 39-62 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Национальное агентство окружающей среды Грузии прогнозирует ухудшение погоды с 17 января. В частности, в высокогорных регионах Грузии ожидается снег, в некоторых местах – сильная метель, на дорогах – гололед, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, амбролаури, департамент автомобильных дорог, кутаиси