https://sputnik-georgia.ru/20240117/primety-na-kreschenskiy-sochelnik-2024-chto-nelzya-delat-18-yanvarya-285701885.html
Приметы на Крещенский Сочельник 2024: что нельзя делать 18 января?
Приметы на Крещенский Сочельник 2024: что нельзя делать 18 января?
С Крещенским Сочельником, который православные отмечают 18 января, связано много примет и запретов 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T12:21+0400
2024-01-17T12:21+0400
2024-01-17T13:04+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/08/273737511_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_59b4434bba7d6a94e7651b55836928db.jpg
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник, какие народные приметы нужно учесть в канун Крещения Господня, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делатьПо народным приметам Крещенский Сочельник нельзя встречать в неубранной квартире, поэтому хозяйки делают уборку в доме до 18 января. Нельзя в Крещенский Сочельник заниматься рукоделием, в том числе вязать и вышивать – это плохая примета, привлекающая болезни. В Крещенский Сочельник нельзя есть мясные продукты и пить спиртное, так как православные 18 января по монастырскому уставу соблюдают строгий пост. Выяснять отношения, ссориться и ругаться в Крещенский Сочельник нельзя – есть примета, что уладить конфликт и помириться будет достаточно сложно. В Крещенский Сочельник нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия. Нельзя набирать крещенскую воду с дурными мыслями – по приметам от этого святая вода теряет чудодейственную силу. По народным приметам в Крещенский Сочельник поздно вечером нужно разжигать камин, чтобы наполнить дом положительной энергией. Народные приметы Хорошая примета – обтереть Крещенским снегом лицо, оно весь год будет белым и румяным. По народным приметам год ожидается урожайный, если метель поднимется в Крещенский Сочельник. Сильный южный ветер в Крещенский Сочельник предсказывает грозовое лето, метель 18 января – это примета, что на Масленицу ожидается такая же погода. Снегопад в Крещенский Сочельник обещает богатый урожай, а если снега 18 января будет мало – это верная примета, что ягод и грибов летом будет мало. По народным приметам горящие звезды в Крещенский вечер указывают на плодородие ягнят. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/08/273737511_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_52273f5721718d9491af8dbfa2159d0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на Крещенский Сочельник 2024: что нельзя делать 18 января?
12:21 17.01.2024 (обновлено: 13:04 17.01.2024)
С Крещенским Сочельником, который православные отмечают 18 января, связано много примет и запретов
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник, какие народные приметы нужно учесть в канун Крещения Господня, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам Крещенский Сочельник нельзя встречать в неубранной квартире, поэтому хозяйки делают уборку в доме до 18 января.
Нельзя в Крещенский Сочельник заниматься рукоделием, в том числе вязать и вышивать – это плохая примета, привлекающая болезни.
В Крещенский Сочельник нельзя есть мясные продукты и пить спиртное, так как православные 18 января по монастырскому уставу соблюдают строгий пост.
Выяснять отношения, ссориться и ругаться в Крещенский Сочельник нельзя – есть примета, что уладить конфликт и помириться будет достаточно сложно.
В Крещенский Сочельник нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия.
Нельзя набирать крещенскую воду с дурными мыслями – по приметам от этого святая вода теряет чудодейственную силу.
По народным приметам в Крещенский Сочельник поздно вечером нужно разжигать камин, чтобы наполнить дом положительной энергией.
Хорошая примета – обтереть Крещенским снегом лицо, оно весь год будет белым и румяным.
По народным приметам год ожидается урожайный, если метель поднимется в Крещенский Сочельник.
Сильный южный ветер в Крещенский Сочельник предсказывает грозовое лето, метель 18 января – это примета, что на Масленицу ожидается такая же погода.
Снегопад в Крещенский Сочельник обещает богатый урожай, а если снега 18 января будет мало – это верная примета, что ягод и грибов летом будет мало.
По народным приметам горящие звезды в Крещенский вечер указывают на плодородие ягнят.
Материал подготовлен на основе открытых источников.