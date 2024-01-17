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Приметы на Крещенский Сочельник 2024: что нельзя делать 18 января?

Приметы на Крещенский Сочельник 2024: что нельзя делать 18 января?

С Крещенским Сочельником, который православные отмечают 18 января, связано много примет и запретов 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T12:21+0400

2024-01-17T12:21+0400

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справки

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Что нельзя делать в Крещенский Сочельник, какие народные приметы нужно учесть в канун Крещения Господня, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делатьПо народным приметам Крещенский Сочельник нельзя встречать в неубранной квартире, поэтому хозяйки делают уборку в доме до 18 января. Нельзя в Крещенский Сочельник заниматься рукоделием, в том числе вязать и вышивать – это плохая примета, привлекающая болезни. В Крещенский Сочельник нельзя есть мясные продукты и пить спиртное, так как православные 18 января по монастырскому уставу соблюдают строгий пост. Выяснять отношения, ссориться и ругаться в Крещенский Сочельник нельзя – есть примета, что уладить конфликт и помириться будет достаточно сложно. В Крещенский Сочельник нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия. Нельзя набирать крещенскую воду с дурными мыслями – по приметам от этого святая вода теряет чудодейственную силу. По народным приметам в Крещенский Сочельник поздно вечером нужно разжигать камин, чтобы наполнить дом положительной энергией. Народные приметы Хорошая примета – обтереть Крещенским снегом лицо, оно весь год будет белым и румяным. По народным приметам год ожидается урожайный, если метель поднимется в Крещенский Сочельник. Сильный южный ветер в Крещенский Сочельник предсказывает грозовое лето, метель 18 января – это примета, что на Масленицу ожидается такая же погода. Снегопад в Крещенский Сочельник обещает богатый урожай, а если снега 18 января будет мало – это верная примета, что ягод и грибов летом будет мало. По народным приметам горящие звезды в Крещенский вечер указывают на плодородие ягнят. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки