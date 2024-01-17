https://sputnik-georgia.ru/20240117/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-285699568.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T12:30+0400
2024-01-17T12:30+0400
2024-01-17T13:01+0400
мультимедиа
мария захарова
мид россии
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/11/285699384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3514355849c922b990a9c1971375b447.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/11/285699384_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0068dee7645f80743dd4e0bf3ff7a085.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, видео, видео
мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, видео, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:30 17.01.2024 (обновлено: 13:01 17.01.2024)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.