https://sputnik-georgia.ru/20240117/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-285699568.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T12:30+0400

2024-01-17T12:30+0400

2024-01-17T13:01+0400

мультимедиа

мария захарова

мид россии

россия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/11/285699384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3514355849c922b990a9c1971375b447.jpg

Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, видео, видео