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Сотрудника мэрии города на западе Грузии обвинили в избиении жены
Сотрудника мэрии города на западе Грузии обвинили в избиении жены
Мужчина обвиняется по статье "Семейное насилие" УК Грузии 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T18:15+0400
2024-01-17T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение сотруднику мэрии города Ткибули (регион Имерети) в семейном насилии, говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, мужчина 15 января 2023 года, находясь под воздействием алкоголя, во время ссоры избил жену в присутствии детей. Сотрудник мэрии был задержан в день инцидента, и теперь сторона обвинения на суде будет требовать поместить его в заключение до завершения следствия. В случае подтверждения вины задержанному грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, ткибули, имерети, прокуратура
грузия, происшествия, новости, ткибули, имерети, прокуратура
Сотрудника мэрии города на западе Грузии обвинили в избиении жены
18:15 17.01.2024 (обновлено: 19:22 17.01.2024)
Мужчина обвиняется по статье "Семейное насилие" УК Грузии
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение сотруднику мэрии города Ткибули (регион Имерети) в семейном насилии, говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, мужчина 15 января 2023 года, находясь под воздействием алкоголя, во время ссоры избил жену в присутствии детей.
Сотрудник мэрии был задержан в день инцидента, и теперь сторона обвинения на суде будет требовать поместить его в заключение до завершения следствия.
В случае подтверждения вины задержанному грозит до трех лет тюрьмы.