https://sputnik-georgia.ru/20240117/sotrudnika-merii-goroda-na-zapade-gruzii-obvinili-v-izbienii-zheny-285708646.html

Сотрудника мэрии города на западе Грузии обвинили в избиении жены

Сотрудника мэрии города на западе Грузии обвинили в избиении жены

Мужчина обвиняется по статье "Семейное насилие" УК Грузии 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T18:15+0400

2024-01-17T18:15+0400

2024-01-17T19:22+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение сотруднику мэрии города Ткибули (регион Имерети) в семейном насилии, говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, мужчина 15 января 2023 года, находясь под воздействием алкоголя, во время ссоры избил жену в присутствии детей. Сотрудник мэрии был задержан в день инцидента, и теперь сторона обвинения на суде будет требовать поместить его в заключение до завершения следствия. В случае подтверждения вины задержанному грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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