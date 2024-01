https://sputnik-georgia.ru/20240117/top-5-gruzin-perepevshikh-the-beatles-i-za-kotorykh-ne-stydno---285707531.html

ТОП-5 грузин, перепевших The Beatles, и за которых не стыдно

Ежегодно 16 января меломаны всего мира празднуют Всемирный день The Beatles - легендарной ливерпульской четверки, песни которой пережили своих авторов и... 17.01.2024, Sputnik Грузия

В этот праздник Sputnik Грузия предлагает послушать пятерку лучших каверов от грузинских исполнителей. Мы считаем, что сделали они это довольно прилично! Одним словом, с праздником, битломаны!Hey JudeЭта песня песня входит в список самых знаменитых и часто исполняемых композиций The Beatles. Георгий Накашидзе, на то время участник шоу X Factor Georgia, а позже и победитель, исполнил именно эту песню. Стоит отметить, что этот конкурсант предпочитал петь композиции из тяжелого рока, однако, и эту песню Накашидзе исполнил достойно, со свойственной его голосу хрипотцой.Let it beО Григоле Кипшидзе знают многие. Впервые этот голосистый мальчик появился на песенном конкурсе X Factor Georgia, где исполнил песню культовой группы. Эмоциональное исполнение Григола никого не оставило равнодушным.Let it be много не бываетЭту же песню исполнил победитель одного из сезонов X Factor Georgia Анри Гучманидзе. Его лиричное исполнение также подействовало на многих. На сцену вместе с Анри вышли танцоры, ведущие шоу, которые поддержали исполнителя этой доброй песни.Oh, Darling!Нукри Ментешашвили пришел на конкурс "Голос Грузии" с надеждой достучаться до всех своим голосом, и у него это получилось. Необычный тембр голоса Нукри наводит на мысль, что он вообще не из этой эпохи. Оригинальность вокальных данных помогла исполнить песню на высоком уровне.The Long And Winding RoadЧистейший голос Мариам Джанджгава - услада для ушей. Исполнив эту песню, девушка показала, что обладает не только нежным, но и сильным голосом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

