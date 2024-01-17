https://sputnik-georgia.ru/20240117/top-5-gruzin-perepevshikh-the-beatles-i-za-kotorykh-ne-stydno---285707531.html
ТОП-5 грузин, перепевших The Beatles, и за которых не стыдно
ТОП-5 грузин, перепевших The Beatles, и за которых не стыдно
Ежегодно 16 января меломаны всего мира празднуют Всемирный день The Beatles - легендарной ливерпульской четверки, песни которой пережили своих авторов и... 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T17:00+0400
2024-01-17T17:00+0400
2024-01-17T17:03+0400
грузия
культура
общество
григол кипшидзе
анри гучманидзе
the beatles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23682/59/236825927_0:227:4821:2938_1920x0_80_0_0_05adcb99d0434501449682567084a1fc.jpg
В этот праздник Sputnik Грузия предлагает послушать пятерку лучших каверов от грузинских исполнителей. Мы считаем, что сделали они это довольно прилично! Одним словом, с праздником, битломаны!Hey JudeЭта песня песня входит в список самых знаменитых и часто исполняемых композиций The Beatles. Георгий Накашидзе, на то время участник шоу X Factor Georgia, а позже и победитель, исполнил именно эту песню. Стоит отметить, что этот конкурсант предпочитал петь композиции из тяжелого рока, однако, и эту песню Накашидзе исполнил достойно, со свойственной его голосу хрипотцой.Let it beО Григоле Кипшидзе знают многие. Впервые этот голосистый мальчик появился на песенном конкурсе X Factor Georgia, где исполнил песню культовой группы. Эмоциональное исполнение Григола никого не оставило равнодушным.Let it be много не бываетЭту же песню исполнил победитель одного из сезонов X Factor Georgia Анри Гучманидзе. Его лиричное исполнение также подействовало на многих. На сцену вместе с Анри вышли танцоры, ведущие шоу, которые поддержали исполнителя этой доброй песни.Oh, Darling!Нукри Ментешашвили пришел на конкурс "Голос Грузии" с надеждой достучаться до всех своим голосом, и у него это получилось. Необычный тембр голоса Нукри наводит на мысль, что он вообще не из этой эпохи. Оригинальность вокальных данных помогла исполнить песню на высоком уровне.The Long And Winding RoadЧистейший голос Мариам Джанджгава - услада для ушей. Исполнив эту песню, девушка показала, что обладает не только нежным, но и сильным голосом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23682/59/236825927_0:0:4821:3615_1920x0_80_0_0_30e625d61297bb3fe2071ac527ea81f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, общество, григол кипшидзе, анри гучманидзе, the beatles
грузия, культура, общество, григол кипшидзе, анри гучманидзе, the beatles
ТОП-5 грузин, перепевших The Beatles, и за которых не стыдно
17:00 17.01.2024 (обновлено: 17:03 17.01.2024)
Ежегодно 16 января меломаны всего мира празднуют Всемирный день The Beatles - легендарной ливерпульской четверки, песни которой пережили своих авторов и пользуются бешеной популярностью по сей день
В этот праздник Sputnik Грузия
предлагает послушать пятерку лучших каверов от грузинских исполнителей. Мы считаем, что сделали они это довольно прилично! Одним словом, с праздником, битломаны!
Эта песня песня входит в список самых знаменитых и часто исполняемых композиций The Beatles. Георгий Накашидзе, на то время участник шоу X Factor Georgia, а позже и победитель, исполнил именно эту песню. Стоит отметить, что этот конкурсант предпочитал петь композиции из тяжелого рока, однако, и эту песню Накашидзе исполнил достойно, со свойственной его голосу хрипотцой.
О Григоле Кипшидзе знают многие. Впервые этот голосистый мальчик появился на песенном конкурсе X Factor Georgia, где исполнил песню культовой группы. Эмоциональное исполнение Григола никого не оставило равнодушным.
Let it be много не бывает
Эту же песню исполнил победитель одного из сезонов X Factor Georgia Анри Гучманидзе. Его лиричное исполнение также подействовало на многих. На сцену вместе с Анри вышли танцоры, ведущие шоу, которые поддержали исполнителя этой доброй песни.
Нукри Ментешашвили пришел на конкурс "Голос Грузии" с надеждой достучаться до всех своим голосом, и у него это получилось. Необычный тембр голоса Нукри наводит на мысль, что он вообще не из этой эпохи. Оригинальность вокальных данных помогла исполнить песню на высоком уровне.
The Long And Winding Road
Чистейший голос Мариам Джанджгава - услада для ушей. Исполнив эту песню, девушка показала, что обладает не только нежным, но и сильным голосом.