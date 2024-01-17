https://sputnik-georgia.ru/20240117/v-istoricheskoy-chasti-tbilisi-otremontiruyut-bulvar-gorgasali-285711649.html

В исторической части Тбилиси отремонтируют бульвар Горгасали

В исторической части Тбилиси отремонтируют бульвар Горгасали

Городские власти обновят не только бульвар, но и памятники вдоль него 17.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Проект восстановления бульвара Вахтанга Горгасали в историческом районе Тбилиси Крцаниси обойдется почти в 4 миллиона лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Каладзе обещал осуществить ряд важных для города проектов перед своим переизбранием на второй срок в 2021 году, в том числе обустройство новых рекреационных зон, обновление и благоустройство уже существующих парков и скверов, восстановление заброшенных лесопарков, расширение автопарка экологически чистого общественного транспорта и многое другое. Каладзе отметил, изначально планировалось спустить автомобильную дорогу под землю, а над ней обустроить рекреационную зону, коммерческие и развлекательные пространства, но в результате исследования выяснилось, что в таком случае пришлось бы срубить вековые деревья на бульваре, что, по его словам, категорически неприемлемо. По его словам, в рамках ремонта на территории будет размещена система наружного освещения, пешеходная дорожка, системы видеонаблюдения и парковая мебель. Кроме того, на бульваре проведут все необходимые мероприятия по озеленению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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