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В исторической части Тбилиси отремонтируют бульвар Горгасали
В исторической части Тбилиси отремонтируют бульвар Горгасали
Городские власти обновят не только бульвар, но и памятники вдоль него 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T21:30+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Проект восстановления бульвара Вахтанга Горгасали в историческом районе Тбилиси Крцаниси обойдется почти в 4 миллиона лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Каладзе обещал осуществить ряд важных для города проектов перед своим переизбранием на второй срок в 2021 году, в том числе обустройство новых рекреационных зон, обновление и благоустройство уже существующих парков и скверов, восстановление заброшенных лесопарков, расширение автопарка экологически чистого общественного транспорта и многое другое. Каладзе отметил, изначально планировалось спустить автомобильную дорогу под землю, а над ней обустроить рекреационную зону, коммерческие и развлекательные пространства, но в результате исследования выяснилось, что в таком случае пришлось бы срубить вековые деревья на бульваре, что, по его словам, категорически неприемлемо. По его словам, в рамках ремонта на территории будет размещена система наружного освещения, пешеходная дорожка, системы видеонаблюдения и парковая мебель. Кроме того, на бульваре проведут все необходимые мероприятия по озеленению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
В исторической части Тбилиси отремонтируют бульвар Горгасали
21:30 17.01.2024 (обновлено: 22:17 17.01.2024)
Городские власти обновят не только бульвар, но и памятники вдоль него
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Проект восстановления бульвара Вахтанга Горгасали в историческом районе Тбилиси Крцаниси обойдется почти в 4 миллиона лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Каладзе обещал осуществить ряд важных для города проектов перед своим переизбранием на второй срок в 2021 году, в том числе обустройство новых рекреационных зон, обновление и благоустройство уже существующих парков и скверов, восстановление заброшенных лесопарков, расширение автопарка экологически чистого общественного транспорта и многое другое.
"Городская служба мэрии Тбилиси по охране окружающей среды приступает к ремонту средней полосы на улице Вахтанга Горгасали. Данный бульвар, площадь которого составляет 2 гектара, находится в плохом состоянии. Общая стоимость ремонтных работ составляет около 4 миллионов лари", – заявил Каладзе.
Каладзе отметил, изначально планировалось спустить автомобильную дорогу под землю, а над ней обустроить рекреационную зону, коммерческие и развлекательные пространства, но в результате исследования выяснилось, что в таком случае пришлось бы срубить вековые деревья на бульваре, что, по его словам, категорически неприемлемо.
"Поэтому мы приняли решение оставить дорожное движение как есть и полностью обустроить средний разделительный бульвар", – сказал Каха Каладзе.
По его словам, в рамках ремонта на территории будет размещена система наружного освещения, пешеходная дорожка, системы видеонаблюдения и парковая мебель.
"Также мы восстановим и отремонтируем памятники и мемориальные объекты на прилегающей территории, поврежденные в силу ветхости и непредвиденных причин, в том числе "Мемориал 300 арагвийцев", установленный в 1962 году, будет одним из первых", – сказал мэр Тбилиси.
Кроме того, на бульваре проведут все необходимые мероприятия по озеленению.