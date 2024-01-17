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Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Накануне движение было закрыто из-за снегопада и гололеда 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T20:59+0400
2024-01-17T20:59+0400
2024-01-17T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены накануне ночью на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада и гололеда. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
20:59 17.01.2024 (обновлено: 21:21 17.01.2024)
Накануне движение было закрыто из-за снегопада и гололеда
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены накануне ночью на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада и гололеда. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.