https://sputnik-georgia.ru/20240117/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285710860.html

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Накануне движение было закрыто из-за снегопада и гололеда 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T20:59+0400

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департамент автомобильных дорог

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гудаури

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены накануне ночью на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада и гололеда. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

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грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс