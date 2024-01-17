https://sputnik-georgia.ru/20240117/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-bolee-1000-gruzovikov-285705156.html

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают более 1000 грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают более 1000 грузовиков

Участок дороги, ведущий к границе Грузии с Россией, накануне был закрыт для большегрузов 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Более 1000 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Накануне движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда. Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 1036 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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