https://sputnik-georgia.ru/20240117/vsyacheski-bezopasen--kaladze-o-remonte-peshekhodnogo-mosta-v-tsentre-tbilisi-285706237.html

Всячески безопасен – Каладзе о ремонте пешеходного моста в центре Тбилиси

Всячески безопасен – Каладзе о ремонте пешеходного моста в центре Тбилиси

Деревянный мост находился в тяжелейшем состоянии, заявил мэр Тбилиси 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T15:54+0400

2024-01-17T15:54+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Пешеходный мост на шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси после ремонта полностью безопасен для жителей, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мост находился в плачевном состоянии и нуждался в обновлении, сообщил мэр. Его демонтаж был осуществлен в ноябре 2023 года.Все поврежденные детали были заменены, была обновлена целиком конструкция, отметил мэр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси