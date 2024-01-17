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Всячески безопасен – Каладзе о ремонте пешеходного моста в центре Тбилиси
Всячески безопасен – Каладзе о ремонте пешеходного моста в центре Тбилиси
Деревянный мост находился в тяжелейшем состоянии, заявил мэр Тбилиси 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T15:54+0400
2024-01-17T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Пешеходный мост на шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси после ремонта полностью безопасен для жителей, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мост находился в плачевном состоянии и нуждался в обновлении, сообщил мэр. Его демонтаж был осуществлен в ноябре 2023 года.Все поврежденные детали были заменены, была обновлена целиком конструкция, отметил мэр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Всячески безопасен – Каладзе о ремонте пешеходного моста в центре Тбилиси
15:54 17.01.2024 (обновлено: 15:59 17.01.2024)
Деревянный мост находился в тяжелейшем состоянии, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Пешеходный мост на шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси после ремонта полностью безопасен для жителей, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Мост находился в плачевном состоянии и нуждался в обновлении, сообщил мэр. Его демонтаж был осуществлен в ноябре 2023 года.
"Недавно завершился ремонт деревянного пешеходного моста на шоссе Чабуа Амиреджиби, который находился в тяжелейшем состоянии и нуждался в обновлении... Работы уже полностью завершены, и сегодня мост всячески безопасен", – сказал Каха Каладзе.
Все поврежденные детали были заменены, была обновлена целиком конструкция, отметил мэр.