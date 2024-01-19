https://sputnik-georgia.ru/20240119/aviaekspert-rasskazal-kogda-rossiyskie-passazhiry-budut-letat-na-otechestvennykh-samoletakh-285741467.html

Авиаэксперт рассказал, когда российские пассажиры будут летать на отечественных самолетах

Авиаэксперт рассказал, когда российские пассажиры будут летать на отечественных самолетах

Российская промышленность готова запустить в серийное производство целый ряд современных пассажирских авиалайнеров, как только самолеты докажут свою надежность... 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T09:41+0400

2024-01-19T09:41+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Какие новые авиадвигатели создают в России? Чем российский самолет Ил-96 300 лучше западных аналогов? Как Россия может сотрудничать с Беларусью, Азербайджаном и другими странами в авиасфере? Обо всем этом смотрите в видео.

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