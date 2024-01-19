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Авиаэксперт рассказал, когда российские пассажиры будут летать на отечественных самолетах
Авиаэксперт рассказал, когда российские пассажиры будут летать на отечественных самолетах
Российская промышленность готова запустить в серийное производство целый ряд современных пассажирских авиалайнеров, как только самолеты докажут свою надежность... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T09:41+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Какие новые авиадвигатели создают в России? Чем российский самолет Ил-96 300 лучше западных аналогов? Как Россия может сотрудничать с Беларусью, Азербайджаном и другими странами в авиасфере? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, беларусь, азербайджан, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, беларусь, азербайджан, в мире, видео
Авиаэксперт рассказал, когда российские пассажиры будут летать на отечественных самолетах
Российская промышленность готова запустить в серийное производство целый ряд современных пассажирских авиалайнеров, как только самолеты докажут свою надежность и безопасность на испытаниях
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
Какие новые авиадвигатели создают в России? Чем российский самолет Ил-96 300 лучше западных аналогов? Как Россия может сотрудничать с Беларусью, Азербайджаном и другими странами в авиасфере?
Обо всем этом смотрите в видео.