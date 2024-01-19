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Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию
Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию
Флейта изготовлена из человеческой бедренной кости 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T16:30+0400
2024-01-19T16:30+0400
2024-01-19T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости, с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС России. Посылка была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия), а в декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. Теперь ритуальной флейтой займутся сотрудники полиции. Что именно стало причиной изъятия, не уточняется. Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности, отметили в Таможенной службе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, германия, москва, россия
новости, в мире, германия, москва, россия
Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию
Флейта изготовлена из человеческой бедренной кости
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
Ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости, с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФТС России.
"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости... Необычная находка была выявлена с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки таможенники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом", – говорится в сообщении.
Посылка была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия), а в декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент.
"Таможенная экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Сам он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи", – добавили в ведомстве.
Теперь ритуальной флейтой займутся сотрудники полиции. Что именно стало причиной изъятия, не уточняется.
Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности, отметили в Таможенной службе.