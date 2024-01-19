https://sputnik-georgia.ru/20240119/fleytu-iz-chelovecheskoy-kosti-perekhvatili-po-puti-iz-rossii-v-germaniyu-285752371.html

Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию

Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию

Флейта изготовлена из человеческой бедренной кости 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T16:30+0400

2024-01-19T16:30+0400

2024-01-19T16:30+0400

новости

в мире

германия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/13/285752207_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_383ee0aa3dfc423bef93ae55b27aff3b.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости, с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС России. Посылка была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия), а в декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. Теперь ритуальной флейтой займутся сотрудники полиции. Что именно стало причиной изъятия, не уточняется. Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности, отметили в Таможенной службе.

германия

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, германия, москва, россия