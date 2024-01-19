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https://sputnik-georgia.ru/20240119/kreschenskiy-zaplyv-veruyuschie-iskupalis-v-chernom-more-v-batumi---video-285753172.html
Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео
Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео
В курортном Батуми состоялись традиционные купания верующих в Черном море. Так они отметили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января, несмотря на... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T17:13+0400
2024-01-19T17:39+0400
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Батумская традиция купаний в море насчитывает уже много лет и прерывалась только во время пандемии коронавируса.Представители духовенства отслужили на берегу службу и зашли в море вместе с собравшимися на берегу людьми, которых было несколько сотен человек. За безопасностью верующих наблюдали спасатели.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, религия , крещение господне, крещение, батуми, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, религия , крещение господне, крещение, батуми, видео

Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео

17:13 19.01.2024 (обновлено: 17:39 19.01.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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В курортном Батуми состоялись традиционные купания верующих в Черном море. Так они отметили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января, несмотря на холодную зимнюю погоду
Батумская традиция купаний в море насчитывает уже много лет и прерывалась только во время пандемии коронавируса.

Представители духовенства отслужили на берегу службу и зашли в море вместе с собравшимися на берегу людьми, которых было несколько сотен человек. За безопасностью верующих наблюдали спасатели.
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