https://sputnik-georgia.ru/20240119/kreschenskiy-zaplyv-veruyuschie-iskupalis-v-chernom-more-v-batumi---video-285753172.html

Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео

Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео

В курортном Батуми состоялись традиционные купания верующих в Черном море. Так они отметили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января, несмотря на... 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T17:13+0400

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Батумская традиция купаний в море насчитывает уже много лет и прерывалась только во время пандемии коронавируса.Представители духовенства отслужили на берегу службу и зашли в море вместе с собравшимися на берегу людьми, которых было несколько сотен человек. За безопасностью верующих наблюдали спасатели.

батуми

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