https://sputnik-georgia.ru/20240119/kreschenskiy-zaplyv-veruyuschie-iskupalis-v-chernom-more-v-batumi---video-285753172.html
Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео
Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео
В курортном Батуми состоялись традиционные купания верующих в Черном море. Так они отметили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января, несмотря на... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T17:13+0400
2024-01-19T17:13+0400
2024-01-19T17:39+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
религия
крещение господне
крещение
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/13/285752992_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ba873e0fe3c5df228833b6af3711f307.jpg
Батумская традиция купаний в море насчитывает уже много лет и прерывалась только во время пандемии коронавируса.Представители духовенства отслужили на берегу службу и зашли в море вместе с собравшимися на берегу людьми, которых было несколько сотен человек. За безопасностью верующих наблюдали спасатели.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/13/285752992_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e18422dad32e49ddba93e337fb8d124f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, религия , крещение господне, крещение, батуми, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, религия , крещение господне, крещение, батуми, видео
Крещенский заплыв: верующие искупались в Черном море в Батуми – видео
17:13 19.01.2024 (обновлено: 17:39 19.01.2024)
В курортном Батуми состоялись традиционные купания верующих в Черном море. Так они отметили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января, несмотря на холодную зимнюю погоду
Батумская традиция купаний в море насчитывает уже много лет и прерывалась только во время пандемии коронавируса.
Представители духовенства отслужили на берегу службу и зашли в море вместе с собравшимися на берегу людьми, которых было несколько сотен человек. За безопасностью верующих наблюдали спасатели.