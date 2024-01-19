https://sputnik-georgia.ru/20240119/krestnye-svyazi-podrobnosti-dukhovnogo-rodstva-sredi-gruzinskikh-znamenitostey-285756446.html

Крестные связи: подробности духовного родства среди грузинских знаменитостей

Крестные связи: подробности духовного родства среди грузинских знаменитостей

По случаю праздника Крещения Господня Sputnik Грузия предлагает читателям окунуться в увлекательный мир крестных и крестников, где связи переплетаются в самых... 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T19:36+0400

2024-01-19T19:36+0400

2024-01-19T19:48+0400

грузия

новости

общество

нини бадурашвили

тамрико чохонелидзе

лела цурцумия

кети топурия

бидзина иванишвили

бера иванишвили

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258651527_0:301:1050:892_1920x0_80_0_0_b03d07a6ebc81766113a7ccf6986cc08.jpg

От крестной дочери грузинской певицы Лелы Цурцумия до крестного сына миллиардера Бидзины Иванишвили: мы расскажем истории духовного родства в политике, шоу-бизнесе и даже в оппозиционных кругах. Крестными дочери известной грузинской певицы Лелы Цурцумия и продюсера Мамулича – Марико – являются их коллеги "по цеху", также певицы, Тика Джамбурия и Нини Карселадзе. А крестный отцом является режиссер Давид Доиашвили. Крестными певицы Нини Бадурашвили являются известные грузинские артистки Тамрико Чохонелидзе и Майя Джабуа, которых многим крестным можно ставить в пример. По словам Бадурашвили, сколько она помнит свою мать, столько же помнит Тамрико и Майю, которые всегда были рядом. Вот такая крестная семья. У дочери Нини Бадурашвили – Элене Кутателадзе – также известные крестные. Ее крестными стали певицы Кристина Имедадзе, Кети Топурия, Тако Гачечиладзе и журналистка Саломе Гогиашвили. Кстати, певица Тамрико Чохонелидзе крестная не только Нини Бадурашвили, но и сына основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили – Беры. Беру крестила Чохонелидзе в юном возрасте. И, по ее словам, в последнее время она уже не так часто общается со своим крестником. Хотя, может, причина кроется в политических разногласиях? Ведь она не раз публично критиковала действующую власть. Политическая цепочка крестных и крестников продолжается. У самого Беры Иванишвили несколько крестников. Его крестниками являются старший сын мэра столицы Кахи Каладзе, Леванико, и третий сын премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили – Габриэль. Леванико крестили в 2011 году, а сын премьер-министра крестился в августе 2015 года. Если первые два крестника могли не сильно удивить наших читателей, ведь о дружбе Беры, Ираклия и Кахи известно давно. А вот то, что Бера является крестным дочери бывшего министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, Анастасии Какабадзе, может удивить многих. А вот крестными первого сына Беры, Беруки, являются Каталикос-Патриарх Илия Второй и рэпер Амико Джанелидзе. Еще занятное "родство" (ведь крестных и крестников связывает духовное родство) у третьего сына пианистки Татии Шарангия – Эндрю-Александра Шелия, который является крестником супруги премьера Гарибашвили, Нанука Тамазашвили. Забавна связь потому, что Шарангия активно поддерживают оппозицию в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, нини бадурашвили, тамрико чохонелидзе, лела цурцумия, кети топурия, бидзина иванишвили, бера иванишвили, каха каладзе, культура