https://sputnik-georgia.ru/20240119/krestnye-svyazi-podrobnosti-dukhovnogo-rodstva-sredi-gruzinskikh-znamenitostey-285756446.html
Крестные связи: подробности духовного родства среди грузинских знаменитостей
Крестные связи: подробности духовного родства среди грузинских знаменитостей
По случаю праздника Крещения Господня Sputnik Грузия предлагает читателям окунуться в увлекательный мир крестных и крестников, где связи переплетаются в самых... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T19:36+0400
2024-01-19T19:36+0400
2024-01-19T19:48+0400
грузия
новости
общество
нини бадурашвили
тамрико чохонелидзе
лела цурцумия
кети топурия
бидзина иванишвили
бера иванишвили
каха каладзе
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От крестной дочери грузинской певицы Лелы Цурцумия до крестного сына миллиардера Бидзины Иванишвили: мы расскажем истории духовного родства в политике, шоу-бизнесе и даже в оппозиционных кругах. Крестными дочери известной грузинской певицы Лелы Цурцумия и продюсера Мамулича – Марико – являются их коллеги "по цеху", также певицы, Тика Джамбурия и Нини Карселадзе. А крестный отцом является режиссер Давид Доиашвили. Крестными певицы Нини Бадурашвили являются известные грузинские артистки Тамрико Чохонелидзе и Майя Джабуа, которых многим крестным можно ставить в пример. По словам Бадурашвили, сколько она помнит свою мать, столько же помнит Тамрико и Майю, которые всегда были рядом. Вот такая крестная семья. У дочери Нини Бадурашвили – Элене Кутателадзе – также известные крестные. Ее крестными стали певицы Кристина Имедадзе, Кети Топурия, Тако Гачечиладзе и журналистка Саломе Гогиашвили. Кстати, певица Тамрико Чохонелидзе крестная не только Нини Бадурашвили, но и сына основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили – Беры. Беру крестила Чохонелидзе в юном возрасте. И, по ее словам, в последнее время она уже не так часто общается со своим крестником. Хотя, может, причина кроется в политических разногласиях? Ведь она не раз публично критиковала действующую власть. Политическая цепочка крестных и крестников продолжается. У самого Беры Иванишвили несколько крестников. Его крестниками являются старший сын мэра столицы Кахи Каладзе, Леванико, и третий сын премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили – Габриэль. Леванико крестили в 2011 году, а сын премьер-министра крестился в августе 2015 года. Если первые два крестника могли не сильно удивить наших читателей, ведь о дружбе Беры, Ираклия и Кахи известно давно. А вот то, что Бера является крестным дочери бывшего министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, Анастасии Какабадзе, может удивить многих. А вот крестными первого сына Беры, Беруки, являются Каталикос-Патриарх Илия Второй и рэпер Амико Джанелидзе. Еще занятное "родство" (ведь крестных и крестников связывает духовное родство) у третьего сына пианистки Татии Шарангия – Эндрю-Александра Шелия, который является крестником супруги премьера Гарибашвили, Нанука Тамазашвили. Забавна связь потому, что Шарангия активно поддерживают оппозицию в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, нини бадурашвили, тамрико чохонелидзе, лела цурцумия, кети топурия, бидзина иванишвили, бера иванишвили, каха каладзе, культура
грузия, новости, общество, нини бадурашвили, тамрико чохонелидзе, лела цурцумия, кети топурия, бидзина иванишвили, бера иванишвили, каха каладзе, культура
Крестные связи: подробности духовного родства среди грузинских знаменитостей
19:36 19.01.2024 (обновлено: 19:48 19.01.2024)
По случаю праздника Крещения Господня Sputnik Грузия предлагает читателям окунуться в увлекательный мир крестных и крестников, где связи переплетаются в самых неожиданных сферах
От крестной дочери грузинской певицы Лелы Цурцумия до крестного сына миллиардера Бидзины Иванишвили: мы расскажем истории духовного родства в политике, шоу-бизнесе и даже в оппозиционных кругах.
Крестными дочери известной грузинской певицы Лелы Цурцумия и продюсера Мамулича – Марико – являются их коллеги "по цеху", также певицы, Тика Джамбурия и Нини Карселадзе. А крестный отцом является режиссер Давид Доиашвили.
Крестными певицы Нини Бадурашвили являются известные грузинские артистки Тамрико Чохонелидзе и Майя Джабуа, которых многим крестным можно ставить в пример. По словам Бадурашвили, сколько она помнит свою мать, столько же помнит Тамрико и Майю, которые всегда были рядом. Вот такая крестная семья.
У дочери Нини Бадурашвили – Элене Кутателадзе – также известные крестные. Ее крестными стали певицы Кристина Имедадзе, Кети Топурия, Тако Гачечиладзе и журналистка Саломе Гогиашвили.
Кстати, певица Тамрико Чохонелидзе крестная не только Нини Бадурашвили, но и сына основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили – Беры. Беру крестила Чохонелидзе в юном возрасте. И, по ее словам, в последнее время она уже не так часто общается со своим крестником. Хотя, может, причина кроется в политических разногласиях? Ведь она не раз публично критиковала действующую власть.
Политическая цепочка крестных и крестников продолжается. У самого Беры Иванишвили несколько крестников. Его крестниками являются старший сын мэра столицы Кахи Каладзе, Леванико, и третий сын премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили – Габриэль. Леванико крестили в 2011 году, а сын премьер-министра крестился в августе 2015 года.
Если первые два крестника могли не сильно удивить наших читателей, ведь о дружбе Беры, Ираклия и Кахи известно давно. А вот то, что Бера является крестным дочери бывшего министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, Анастасии Какабадзе, может удивить многих.
А вот крестными первого сына Беры, Беруки, являются Каталикос-Патриарх Илия Второй и рэпер Амико Джанелидзе.
Еще занятное "родство" (ведь крестных и крестников связывает духовное родство) у третьего сына пианистки Татии Шарангия – Эндрю-Александра Шелия, который является крестником супруги премьера Гарибашвили, Нанука Тамазашвили. Забавна связь потому, что Шарангия активно поддерживают оппозицию в Грузии.