Почему россияне доверяют Путину?

"Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди все-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны", – заявил Песков во время общения с журналистами.