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Почему россияне доверяют Путину?
Почему россияне доверяют Путину?
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81% 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Уровень доверия к президенту России среди граждан стабильный, так как они чувствуют поступательное движение в развитии страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что благодаря зачастую круглосуточной работе удается обеспечивать поступательное развитие страны.Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.Опрос "ФОМнибус" был проведен 12-14 января 2024 года среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, дмитрий песков
россия, новости, в мире, дмитрий песков
Почему россияне доверяют Путину?
15:09 19.01.2024 (обновлено: 15:24 19.01.2024)
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Уровень доверия к президенту России среди граждан стабильный, так как они чувствуют поступательное движение в развитии страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди все-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны", – заявил Песков во время общения с журналистами.
Песков отметил, что благодаря зачастую круглосуточной работе удается обеспечивать поступательное развитие страны.
"Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное – это ощущение людей. А именно это ощущение личное, оно и проецируется вот на этот уровень поддержки", – подчеркнул Песков.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 12-14 января 2024 года среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.