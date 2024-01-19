https://sputnik-georgia.ru/20240119/shest-gruzinskikh-sportsmenov-uchastvuyut-v-zimney-olimpiade-2024-v-koree-285756324.html

Шесть грузинских спортсменов участвуют в зимней Олимпиаде 2024 в Корее

Шесть грузинских спортсменов участвуют в зимней Олимпиаде 2024 в Корее

В сборной Грузии фигуристы, прыгун с трамплина и саночники 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Шесть спортсменов представляют Грузию в трех видах спорта на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, сообщает министерство культуры и спорта Грузии. Четвертые Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года официально открылись в корейской провинции Канвондо. Соревнования продлятся до 1 февраля включительно. На церемонии открытия Олимпиады знаменосцами грузинской делегации были фигурист Лука Микаберидзе и прыгунья с трамплина Эсмиральда Алиева. А также в состав грузинской олимпийской команды входят фигуристы Инга Гургенидзе и Константин Супаташвили; прыгун с трамплина Георгий Дьяконов; и саночники Саба Хачидзе, Лука Микаберидзе. В зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие около 1900 спортсменов в 15 дисциплинах семи видов спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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