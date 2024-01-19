https://sputnik-georgia.ru/20240119/top-10-aviakompaniy-na-gruzinskom-aviarynke-v-2023-godu-285748048.html

Топ-10 авиакомпаний на грузинском авиарынке в 2023 году

Топ-10 авиакомпаний на грузинском авиарынке в 2023 году

По последним данным, в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T20:00+0400

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Согласно данным Агентства гражданской авиации Грузии, по количеству перевезенных пассажиров в 2023 году лидирует венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air. Авиакомпания занимает 21% рынка и перевезла 1 270 737 пассажиров.Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23% и на 8% по сравнению с 2019 годом.Примечательно, что аэропорты Грузии в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году, и на 15% больше, чем в 2019 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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