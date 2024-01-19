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Верующие окунулись в Черное море в Батуми в честь праздника Крещения
Верующие окунулись в Черное море в Батуми в честь праздника Крещения
Ритуал массового купания людей в море в день Крещения совершается уже тридцать лет 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T11:31+0400
2024-01-19T11:31+0400
2024-01-19T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Праздник Крещения Господне отметили в черноморском городе Батуми традиционным ритуалом – ровно в 00:00 духовные лица освятили морскую воду, после чего верующие вошли в нее. Ритуал массового купания людей в море в день Крещения совершается уже тридцать лет. Эту традицию восстановил епископ Батуми и Лазети владыка Дмитрий. Весь православный мир 19 января отмечает Крещение Господне – один из важнейших христианских праздников. Его еще называют Богоявлением – в память о том, что именно во время крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан была явлена божественная сущность Спасителя. В народе этот день известен благодаря купанию в проруби и великому освящению воды. По традиции накануне праздника и утром 19 января во всех православных церквях совершается водосвятие. Прихожане в этот день стараются запастись святой водой на целый год, которую в небольшом количестве выпивают на голодный желудок. Освященной водой также окропляют свои жилища. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, батуми
грузия, общество, новости, батуми
Верующие окунулись в Черное море в Батуми в честь праздника Крещения
Ритуал массового купания людей в море в день Крещения совершается уже тридцать лет
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Праздник Крещения Господне отметили в черноморском городе Батуми традиционным ритуалом – ровно в 00:00 духовные лица освятили морскую воду, после чего верующие вошли в нее.
Ритуал массового купания людей в море в день Крещения совершается уже тридцать лет. Эту традицию восстановил епископ Батуми и Лазети владыка Дмитрий.
Весь православный мир 19 января отмечает Крещение Господне – один из важнейших христианских праздников. Его еще называют Богоявлением – в память о том, что именно во время крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан была явлена божественная сущность Спасителя. В народе этот день известен благодаря купанию в проруби и великому освящению воды.
По традиции накануне праздника и утром 19 января во всех православных церквях совершается водосвятие. Прихожане в этот день стараются запастись святой водой на целый год, которую в небольшом количестве выпивают на голодный желудок. Освященной водой также окропляют свои жилища.