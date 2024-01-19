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Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото

Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото

Ремонт одного из главных проспектов столицы Грузии, Акакия Церетели, затянулся. Жители, которые уже 10 месяцев живут в чрезвычайных обстоятельствах, все же не... 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T18:21+0400

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Мэр города Каха Каладзе пообещал завершить основную часть инфраструктурных работ и сделать дорожное полотно к концу января текущего года.

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