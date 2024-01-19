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Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото
Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото
Ремонт одного из главных проспектов столицы Грузии, Акакия Церетели, затянулся. Жители, которые уже 10 месяцев живут в чрезвычайных обстоятельствах, все же не... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T18:21+0400
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Мэр города Каха Каладзе пообещал завершить основную часть инфраструктурных работ и сделать дорожное полотно к концу января текущего года.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилиси, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилиси, фото
Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото
18:21 19.01.2024 (обновлено: 18:42 19.01.2024)
Ремонт одного из главных проспектов столицы Грузии, Акакия Церетели, затянулся. Жители, которые уже 10 месяцев живут в чрезвычайных обстоятельствах, все же не теряют надежды
Мэр города Каха Каладзе пообещал завершить основную часть инфраструктурных работ и сделать дорожное полотно к концу января текущего года.
© photo: Sputnik / Stringer
Глядя сейчас на проспект, не верится, что ремонт дороги удастся быстро закончить.
Глядя сейчас на проспект, не верится, что ремонт дороги удастся быстро закончить.
© photo: Sputnik / Stringer
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что к концу января ремонтные работы будут завершены.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что к концу января ремонтные работы будут завершены.
© photo: Sputnik / Stringer
Но исходя из того, что происходит на проспекте сейчас, обещание мэра кажется рискованным.
Но исходя из того, что происходит на проспекте сейчас, обещание мэра кажется рискованным.
© photo: Sputnik / Stringer
Действительно, удастся ли за срок менее чем в две недели завершить огромный объем работ?
Действительно, удастся ли за срок менее чем в две недели завершить огромный объем работ?
© photo: Sputnik / Stringer
Ведь еще надо привести в порядок и заменить некоторые подземные коммуникации.
Ведь еще надо привести в порядок и заменить некоторые подземные коммуникации.
© photo: Sputnik / Stringer
Мэрия Тбилиси нашла новых подрядчиков для ремонта проспекта.
Мэрия Тбилиси нашла новых подрядчиков для ремонта проспекта.
© photo: Sputnik / Stringer
С прежними строительными компаниями договоры были расторгнуты.
С прежними строительными компаниями договоры были расторгнуты.
© photo: Sputnik / Stringer
Как заявил мэр Тбилиси, прежние компании допустили много ошибок и плохо поработали.
Как заявил мэр Тбилиси, прежние компании допустили много ошибок и плохо поработали.
© photo: Sputnik / Stringer
Некачественный ремонт был виден невооруженным глазом.
Некачественный ремонт был виден невооруженным глазом.
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя в начале работ, в апреле прошлого года, ожидания были более радужные.
Хотя в начале работ, в апреле прошлого года, ожидания были более радужные.
© photo: Sputnik / Stringer
Все надеялись, что после реабилитации проспект Церетели засияет новыми красками и преобразится.
Все надеялись, что после реабилитации проспект Церетели засияет новыми красками и преобразится.
© photo: Sputnik / Stringer
Но пока что проспект преобразился лишь в сторону увеличения пробок и заторов.
Но пока что проспект преобразился лишь в сторону увеличения пробок и заторов.
© photo: Sputnik / Stringer
На всей протяженности проспекта ремонтные работы пока не доведены до конца.
На всей протяженности проспекта ремонтные работы пока не доведены до конца.