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Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото
Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото
Ремонт одного из главных проспектов столицы Грузии, Акакия Церетели, затянулся. Жители, которые уже 10 месяцев живут в чрезвычайных обстоятельствах, все же не... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T18:21+0400
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Мэр города Каха Каладзе пообещал завершить основную часть инфраструктурных работ и сделать дорожное полотно к концу января текущего года.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилиси, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилиси, фото

Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото

18:21 19.01.2024 (обновлено: 18:42 19.01.2024)
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Ремонт одного из главных проспектов столицы Грузии, Акакия Церетели, затянулся. Жители, которые уже 10 месяцев живут в чрезвычайных обстоятельствах, все же не теряют надежды
Мэр города Каха Каладзе пообещал завершить основную часть инфраструктурных работ и сделать дорожное полотно к концу января текущего года.
© photo: Sputnik / Stringer

Глядя сейчас на проспект, не верится, что ремонт дороги удастся быстро закончить.

Глядя сейчас на проспект, не верится, что ремонт дороги удастся быстро закончить. - Sputnik Грузия
1/13
© photo: Sputnik / Stringer

Глядя сейчас на проспект, не верится, что ремонт дороги удастся быстро закончить.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что к концу января ремонтные работы будут завершены.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что к концу января ремонтные работы будут завершены. - Sputnik Грузия
2/13
© photo: Sputnik / Stringer

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что к концу января ремонтные работы будут завершены.

© photo: Sputnik / Stringer

Но исходя из того, что происходит на проспекте сейчас, обещание мэра кажется рискованным.

Но исходя из того, что происходит на проспекте сейчас, обещание мэра кажется рискованным. - Sputnik Грузия
3/13
© photo: Sputnik / Stringer

Но исходя из того, что происходит на проспекте сейчас, обещание мэра кажется рискованным.

© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, удастся ли за срок менее чем в две недели завершить огромный объем работ?

Действительно, удастся ли за срок менее чем в две недели завершить огромный объем работ? - Sputnik Грузия
4/13
© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, удастся ли за срок менее чем в две недели завершить огромный объем работ?

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь еще надо привести в порядок и заменить некоторые подземные коммуникации.

Ведь еще надо привести в порядок и заменить некоторые подземные коммуникации. - Sputnik Грузия
5/13
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь еще надо привести в порядок и заменить некоторые подземные коммуникации.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси нашла новых подрядчиков для ремонта проспекта.

Мэрия Тбилиси нашла новых подрядчиков для ремонта проспекта. - Sputnik Грузия
6/13
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси нашла новых подрядчиков для ремонта проспекта.

© photo: Sputnik / Stringer

С прежними строительными компаниями договоры были расторгнуты.

С прежними строительными компаниями договоры были расторгнуты. - Sputnik Грузия
7/13
© photo: Sputnik / Stringer

С прежними строительными компаниями договоры были расторгнуты.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявил мэр Тбилиси, прежние компании допустили много ошибок и плохо поработали.

Как заявил мэр Тбилиси, прежние компании допустили много ошибок и плохо поработали. - Sputnik Грузия
8/13
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявил мэр Тбилиси, прежние компании допустили много ошибок и плохо поработали.

© photo: Sputnik / Stringer

Некачественный ремонт был виден невооруженным глазом.

Некачественный ремонт был виден невооруженным глазом. - Sputnik Грузия
9/13
© photo: Sputnik / Stringer

Некачественный ремонт был виден невооруженным глазом.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в начале работ, в апреле прошлого года, ожидания были более радужные.

Хотя в начале работ, в апреле прошлого года, ожидания были более радужные. - Sputnik Грузия
10/13
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в начале работ, в апреле прошлого года, ожидания были более радужные.

© photo: Sputnik / Stringer

Все надеялись, что после реабилитации проспект Церетели засияет новыми красками и преобразится.

Все надеялись, что после реабилитации проспект Церетели засияет новыми красками и преобразится. - Sputnik Грузия
11/13
© photo: Sputnik / Stringer

Все надеялись, что после реабилитации проспект Церетели засияет новыми красками и преобразится.

© photo: Sputnik / Stringer

Но пока что проспект преобразился лишь в сторону увеличения пробок и заторов.

Но пока что проспект преобразился лишь в сторону увеличения пробок и заторов. - Sputnik Грузия
12/13
© photo: Sputnik / Stringer

Но пока что проспект преобразился лишь в сторону увеличения пробок и заторов.

© photo: Sputnik / Stringer

На всей протяженности проспекта ремонтные работы пока не доведены до конца.

На всей протяженности проспекта ремонтные работы пока не доведены до конца. - Sputnik Грузия
13/13
© photo: Sputnik / Stringer

На всей протяженности проспекта ремонтные работы пока не доведены до конца.

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