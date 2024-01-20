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Новорожденный бегемот и дракон на велосипеде: недельный юмор в кадре
Новорожденный бегемот и дракон на велосипеде: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 20.01.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Новорожденный бегемот и дракон на велосипеде: недельный юмор в кадре

10:10 20.01.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Сценарист Дэн Хармон, стендап комик Кен Джонг и Чан Джонг на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Сценарист Дэн Хармон, стендап комик Кен Джонг и Чан Джонг на церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Сценарист Дэн Хармон, стендап комик Кен Джонг и Чан Джонг на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Themba Hadebe

Болельщик во время футбольного матча группы F Кубка африканских наций между ДР Конго и Замбией в Сан-Педро.

Болельщик во время футбольного матча группы F Кубка африканских наций между ДР Конго и Замбией в Сан-Педро. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Themba Hadebe

Болельщик во время футбольного матча группы F Кубка африканских наций между ДР Конго и Замбией в Сан-Педро.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Пара белоголовых орланов на дереве рядом с заливом Юнион в Сиэтле.

Пара белоголовых орланов на дереве рядом с заливом Юнион в Сиэтле. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Пара белоголовых орланов на дереве рядом с заливом Юнион в Сиэтле.

© AFP 2024 / Sameer Al-Doumy

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе во время футбольного матча между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен" на стадионе "Болларт-Делелис" в Лансе.

Нападающий &quot;Пари Сен-Жермен&quot; Килиан Мбаппе во время футбольного матча между &quot;Лансом&quot; и &quot;Пари Сен-Жермен&quot; на стадионе &quot;Болларт-Делелис&quot; в Лансе. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Sameer Al-Doumy

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе во время футбольного матча между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен" на стадионе "Болларт-Делелис" в Лансе.

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКошки породы мейн-кун на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Кошки породы мейн-кун на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© AFP 2024 / I-Hwa Cheng

Кандидат в президенты Ко Вэнь-цзе реагирует на похожий на него гигантский надувной шар на мероприятии в преддверии президентских выборов Тайваня.

Кандидат в президенты Ко Вэнь-цзе реагирует на похожий на него гигантский надувной шар на мероприятии в преддверии президентских выборов Тайваня. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / I-Hwa Cheng

Кандидат в президенты Ко Вэнь-цзе реагирует на похожий на него гигантский надувной шар на мероприятии в преддверии президентских выборов Тайваня.

© AP Photo / Petr David Josek

Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке, Чехия.

Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке, Чехия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Petr David Josek

Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке, Чехия.

© photo: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия" Зимний фестиваль уличных театров, главная уличная сцена.

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot; Зимний фестиваль уличных театров, главная уличная сцена. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Международная выставка-форум "Россия" Зимний фестиваль уличных театров, главная уличная сцена.

© AFP 2024 / Justin Tallis

Ронни О'Салливан реагирует на победу над Али Картером в финале турнира по снукеру в Лондоне.

Ронни О&#x27;Салливан реагирует на победу над Али Картером в финале турнира по снукеру в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Justin Tallis

Ронни О'Салливан реагирует на победу над Али Картером в финале турнира по снукеру в Лондоне.

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанк

Участник соревнования велосипедистов "Зимний Кубок Астон" в Екатеринбурге.

Участник соревнования велосипедистов &quot;Зимний Кубок Астон&quot; в Екатеринбурге. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Участник соревнования велосипедистов "Зимний Кубок Астон" в Екатеринбурге.

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