Новорожденный бегемот и дракон на велосипеде: недельный юмор в кадре

Сценарист Дэн Хармон, стендап комик Кен Джонг и Чан Джонг на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Сценарист Дэн Хармон, стендап комик Кен Джонг и Чан Джонг на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Болельщик во время футбольного матча группы F Кубка африканских наций между ДР Конго и Замбией в Сан-Педро.
Болельщик во время футбольного матча группы F Кубка африканских наций между ДР Конго и Замбией в Сан-Педро.
Пара белоголовых орланов на дереве рядом с заливом Юнион в Сиэтле.
Пара белоголовых орланов на дереве рядом с заливом Юнион в Сиэтле.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе во время футбольного матча между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен" на стадионе "Болларт-Делелис" в Лансе.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе во время футбольного матча между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен" на стадионе "Болларт-Делелис" в Лансе.
Кандидат в президенты Ко Вэнь-цзе реагирует на похожий на него гигантский надувной шар на мероприятии в преддверии президентских выборов Тайваня.
Кандидат в президенты Ко Вэнь-цзе реагирует на похожий на него гигантский надувной шар на мероприятии в преддверии президентских выборов Тайваня.
Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке, Чехия.
Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке, Чехия.
Международная выставка-форум "Россия" Зимний фестиваль уличных театров, главная уличная сцена.
Международная выставка-форум "Россия" Зимний фестиваль уличных театров, главная уличная сцена.
Ронни О'Салливан реагирует на победу над Али Картером в финале турнира по снукеру в Лондоне.
Ронни О'Салливан реагирует на победу над Али Картером в финале турнира по снукеру в Лондоне.
Участник соревнования велосипедистов "Зимний Кубок Астон" в Екатеринбурге.
Участник соревнования велосипедистов "Зимний Кубок Астон" в Екатеринбурге.