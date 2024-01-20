https://sputnik-georgia.ru/20240120/285767027.html

США готовятся разрушить ключевую российскую отрасль

США готовятся разрушить ключевую российскую отрасль

По итогам двух прошлых лет даже самые ангажированные западные пропагандисты признают, что санкции против российского топливно-энергетического комплекса... 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T23:32+0400

2024-01-20T23:32+0400

2024-01-20T23:32+0400

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колумнисты

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Они создали ряд изрядных трудностей на экспортных маршрутах, но главная задача — разрушение отечественной экономики с попутным коллапсом оборонного комплекса — не была реализована даже приблизительно. Российская экономика 2023 года стала номером один в Европе, бесцеремонно сместив с пьедестала хромую немецкую утку, пишет автор РИА Новости.При этом было бы предельно наивно думать, что на той стороне признают поражение и прекратят выдумывать способы умерщвления нашего государственного базиса тем или иным способом. Правительство США, отчаявшись разрушить цепочки поставок российской нефти, решило зайти во фланг и нанести удар с неожиданной стороны. Как пишет заокеанская пресса, Белый дом прорабатывает программу массовых внешних инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции. Основная цель, как и в случаях с энергоносителями, — уменьшить долевое присутствие российских аграриев и производителей удобрений на мировом рынке, предельно минимизировать экспортную выручку по данному направлению и по возможности занять нашу нишу.Если у кого-то имеются шапкозакидательские настроения, то их желательно убрать в чулан. Напомним, что Вашингтон за два года практически обнулил экспорт наших углеводородов в Европейский союз, хотя это была отлаженная схема, идеально работавшая еще со времен Советского Союза и крайне выгодная для всех без исключения участников.На фоне бесконечных публикаций на тему природного газа и нефти, чьи котировки и объемы перевалки отслеживаются в режиме реального времени, сельхозпродукция затерта на очень дальний план — и совершенно зря. Потому что машину заправляют далеко не все жители планеты, а вот кушать каждый день хотят все без исключения.Анализировать мировой рынок агропромышленной продукции достаточно сложно — хотя бы потому, что аграрный и параллельные ему секторы в сравнении с нефтегазовым имеют кратно большую продуктовую номенклатуру и по первичным, и по продуктам переработки. Но мы попробуем, чтобы понять, откуда к нам может прилететь очередная подлость и насколько она реальна.Если рынок углеводородов описывать можно широкими мазками, то в секторе производства и экспорта сельскохозяйственной продукции дьявол прячется в отдельных направлениях и деталях.К примеру, крупнейшим мировым производителем и экспортером пальмового масла и его субпродуктов является Индонезия, которая в 2022 году произвела 46 миллионов тонн, поставив за рубеж продукции на 17 миллиардов долларов. Экспортер сои номер один — США, продавшие за границу более двух миллиардов бушелей бобов. Данным фактом, кстати, в период первой торговой войны воспользовался Китай, ключевой покупатель. Пекин на некоторое время перекрыл импорт сои, что привело громадную часть американского агросектора в состояние грогги, а Вашингтон резко снизил накал антикитайской риторики.КНР выращивает более 23 миллионов тонн чеснока, охватывая 80 процентов мировой торговли. Индия — абсолютный лидер по выращиванию риса, только на экспорт индусы поставляют порядка 20 миллионов тонн. Филиппины с показателем 1,5 миллиарда долларов в год не имеют конкурентов в экспорте бананов, Нигерия — в нише какао-бобов, Иран — в торговле арбузами, а Бразилия обогнала всех в экспорте сахарного тростника.Вероятно, многие удивятся, но крохотные по размерам Нидерланды на продаже цветов, саженцев, помидоров и перца чили зарабатывают в год почти 80 миллиардов долларов и входят в пятерку крупнейших мировых производителей.Наша страна тотально доминирует в направлении выращивания и экспорта пшеницы и прочего зерна. В 2022 году наши хлеборобы намолотили 153,8 миллиона тонн зерновых, 104,4 из которых пришлись на пшеницу. Экспорт в объеме более 27 миллионов тонн застолбил за Россией нишу размером в 20 процентов мировой торговли.Вообще, статистика российского аргосектора и профильного экспорта чрезвычайно показательна. К концу первого года СВО, когда отечественные нефте- и газотрейдеры изо всех сил искали новые каналы поставок, сельскохозяйственный сектор ракетой рванул вверх, подставив экономике свое натруженное плечо. Западные аналитические агентства сквозь зубы констатируют, что, пока коллективный Запад показательно боролся с тоталитарными нефтью и газом, российский экспорт агропродукции совершил головокружительный рывок.Пробежимся по основным цифрам.Общая экспортная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции выросла более чем вдвое. Если в 2015 году этот показатель составлял 17 миллиардов, то по итогам 2022-го — уже 41,6 миллиарда долларов. Всего за год Россия переместилась с 20 на 17 место крупнейших мировых агротрейдеров. В общем выражении российский экспорт вырос на 12 процентов, продажи зерновых — на 18, масла и продуктов растительных жиров — на 25, мяса — на 23, а готовой еды — на два процента. Справедливости ради стоит добавить, что в этот же период в минус на 12 процентов ушли поставки рыбы и морепродуктов, а молочная продукция провалилась на два процента.Для понимания общей картины также следует упомянуть, что главным мировым экспортером стали Соединенные Штаты, которые по итогам года наторговали пищевой продукцией на 193 миллиарда долларов, уверенно обогнав Бразилию с показателем 135 миллиардов. Именно поэтому инициативу Вашингтона следует воспринимать предельно серьезно, ибо американцы достигли успеха в Европе, где присутствие их нефти и газа было минимальным. В данном же случае Россия почти пятикратно уступает в объемах профильной торговли, что, с одной стороны, комично, ибо Штаты усиленно позиционируют себя как страну высоких технологий, а вовсе не соевую империю. С другой — только за последний год администрация Байдена довела до банкротства более пятидесяти крупных заводов-производителей азотных удобрений в Европе, то есть урожайность европейских фермеров в текущем году целиком и полностью в руках США. Глупо думать, что однажды отказавшиеся от сверхвыгодных газовых контрактов европейцы проявят упорство в вопросах закупки аммиачной селитры.Куда будет нанесен американский инвестиционный удар, покажет время. Остается лишь надеяться, что наши аграрии и экспортеры поймут предупреждение и любые пакости встретят во всеоружии.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

россия, в мире, аналитика, сша, китай, обострение ситуации вокруг украины, колумнисты