https://sputnik-georgia.ru/20240120/batumskiy-bulvar-vstretit-novyy-tursezon-s-obnovlennoy-velotropinkoy-285688865.html

Батумский бульвар встретит новый турсезон с обновленной велотропинкой

Батумский бульвар встретит новый турсезон с обновленной велотропинкой

Во время ремонтных работ движение на определенных участках велотропинки будет ограничиваться 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T19:01+0400

2024-01-20T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Гости и жители черноморского города Батуми этим летом смогут пользоваться обновленной велотропинкой – масштабные реконструкционные работы уже начаты, сообщается на странице Батумского бульвара в соцсети. Длина велотропинки в Батуми составляет шесть километров. Обновленная велотропинка будет покрыта монолитным железобетонным покрытием, соответствующим современным стандартам. Проект завершится до начала летнего туристического сезона в Аджарии.Во время ремонтных работ движение на определенных участках велотропинки будет ограничиваться, в связи с чем мэрия города принесла свои извинения.Батумский бульвар – это один из самых протяженных приморских парков в мире, который считается самой старой и главной достопримечательностью Батуми. Бульвар основан еще в 1881 году по инициативе губернатора Батумской области, который поручил немецким садоводам Ресслеру и Рейеру построить парк вдоль городской набережной. Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. На территории бульвара множество развлекательных объектов – бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны, а вдоль бульвара устроена велодорожка. Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на "новый" и "старый". Сегодня длина бульвара составляет восемь километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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