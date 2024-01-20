https://sputnik-georgia.ru/20240120/ekspert-rasskazal-kak-obnaruzhit-skrytuyu-kameru-s-pomoschyu-smartfona--285764301.html

Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Профессионал поделился секретами распознания камер срытого наблюдения 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Обычная вспышка мобильного телефона может помочь обнаружить скрытую камеру в помещении, рассказал в интервью агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" Российского технологического университета Василий Шутов. Скрытые камеры иногда бывают установлены в магазинах, съемных квартирах, отелях, поэтому проверить наличие такой можно с помощью простого способа – посветить в темном помещение фонариком смартфона. Если в камеру встроен источник инфракрасного излучения для съемок в темноте, необходимо выключить свет и воспользоваться камерой смартфона. По словам эксперта, включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом. Если рассматривать более технологичный способ, то Шутов посоветовал использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала. Именно по беспроводной сети видео с камер попадает на серверы хранения. Есть специальные приложения, которые ищут шпиона на профессиональном уровне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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