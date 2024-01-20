https://sputnik-georgia.ru/20240120/gornye-dorogi-v-gruzii-mogut-zakrytsya-sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-285768077.html
Горные дороги в Грузии могут закрыться: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Горные дороги в Грузии могут закрыться: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Закрытие горных дорог из-за непогоды в Грузии – довольно частое явление в зимний период 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T19:40+0400
2024-01-20T19:40+0400
2024-01-20T20:58+0400
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новости
погода
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Грузии с вечера воскресенья, что может привести к закрытию движения на горных дорогах. Закрытие горных дорог из-за непогоды в Грузии – довольно частое явление в зимний период. Особенно тяжелой оказывается ситуация на единственной дороге, ведущей к грузино-российской границе. Из-за закрытия участка Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степацминда-Ларс на дороге скапливаются тысячи грузовиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Горные дороги в Грузии могут закрыться: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
19:40 20.01.2024 (обновлено: 20:58 20.01.2024)
Закрытие горных дорог из-за непогоды в Грузии – довольно частое явление в зимний период
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Грузии с вечера воскресенья, что может привести к закрытию движения на горных дорогах.
"В горных регионах Грузии со второй половины 21 января по 23 января ожидается снегопад, местами – сильная метель и туман, на дорогах – гололед. Из-за метели, ухудшения видимости и гололедицы на отдельных участках автомобильных дорог может быть ограничено движение транспорта", – говорится в предупреждении Национального агентства окружающей среды.
Закрытие горных дорог из-за непогоды в Грузии – довольно частое явление в зимний период. Особенно тяжелой оказывается ситуация на единственной дороге, ведущей к грузино-российской границе. Из-за закрытия участка Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степацминда-Ларс на дороге скапливаются тысячи грузовиков.