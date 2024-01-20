https://sputnik-georgia.ru/20240120/gornye-dorogi-v-gruzii-mogut-zakrytsya-sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-285768077.html

Горные дороги в Грузии могут закрыться: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Горные дороги в Грузии могут закрыться: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Закрытие горных дорог из-за непогоды в Грузии – довольно частое явление в зимний период 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T19:40+0400

2024-01-20T19:40+0400

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грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Грузии с вечера воскресенья, что может привести к закрытию движения на горных дорогах. Закрытие горных дорог из-за непогоды в Грузии – довольно частое явление в зимний период. Особенно тяжелой оказывается ситуация на единственной дороге, ведущей к грузино-российской границе. Из-за закрытия участка Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степацминда-Ларс на дороге скапливаются тысячи грузовиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители