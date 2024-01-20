https://sputnik-georgia.ru/20240120/iznasilovanie-podrostka-i-mest-krovavaya-istoriya-na-vostoke-gruzii-285765565.html

Изнасилование подростка и месть: кровавая история на востоке Грузии

Изнасилование подростка и месть: кровавая история на востоке Грузии

По предварительным данным, виновный и одновременно пострадавший – иностранец 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T17:41+0400

2024-01-20T17:41+0400

2024-01-20T17:41+0400

происшествия

грузия

новости

гурджаанский район

кахети

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Полиция в регионе Кахети на востоке Грузии расследует сложное дело об изнасиловании 14-летней девочки и ранении ее предполагаемого насильника, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканал, 14-летняя жительница Гурджаанского района была изнасилована мужем своей тети, когда они работали на ферме. После того, как о случившемся узнали ее родственники, они жестоко расправились с предполагаемым насильником.Повреждения были настолько сильными, что мужчина с ранениями в области груди находится в тяжелом состоянии и подключен к системе искусственного дыхания.По предварительным данным, виновный и одновременно пострадавший – гражданин иностранного государства. Какого именно, следствие и СМИ не уточняют.Уголовное дело ведется по статьям "Изнасилование" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". По предварительной информации, задержан дядя девочки, поколечивший насильника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

кахети

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происшествия, грузия, новости, гурджаанский район, кахети