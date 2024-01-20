https://sputnik-georgia.ru/20240120/iznasilovanie-podrostka-i-mest-krovavaya-istoriya-na-vostoke-gruzii-285765565.html
Изнасилование подростка и месть: кровавая история на востоке Грузии
Изнасилование подростка и месть: кровавая история на востоке Грузии
По предварительным данным, виновный и одновременно пострадавший – иностранец 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T17:41+0400
2024-01-20T17:41+0400
2024-01-20T17:41+0400
происшествия
грузия
новости
гурджаанский район
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479535_0:110:2362:1439_1920x0_80_0_0_6d260558ffbb183406b4c3cd5b92ddbe.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Полиция в регионе Кахети на востоке Грузии расследует сложное дело об изнасиловании 14-летней девочки и ранении ее предполагаемого насильника, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканал, 14-летняя жительница Гурджаанского района была изнасилована мужем своей тети, когда они работали на ферме. После того, как о случившемся узнали ее родственники, они жестоко расправились с предполагаемым насильником.Повреждения были настолько сильными, что мужчина с ранениями в области груди находится в тяжелом состоянии и подключен к системе искусственного дыхания.По предварительным данным, виновный и одновременно пострадавший – гражданин иностранного государства. Какого именно, следствие и СМИ не уточняют.Уголовное дело ведется по статьям "Изнасилование" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". По предварительной информации, задержан дядя девочки, поколечивший насильника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурджаанский район
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479535_412:193:2250:1572_1920x0_80_0_0_1e5e141e9542a0d9f5b62ff1dbb0790e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, гурджаанский район, кахети
происшествия, грузия, новости, гурджаанский район, кахети
Изнасилование подростка и месть: кровавая история на востоке Грузии
По предварительным данным, виновный и одновременно пострадавший – иностранец
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik.
Полиция в регионе Кахети на востоке Грузии расследует сложное дело об изнасиловании 14-летней девочки и ранении ее предполагаемого насильника, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По данным телеканал, 14-летняя жительница Гурджаанского района была изнасилована мужем своей тети, когда они работали на ферме. После того, как о случившемся узнали ее родственники, они жестоко расправились с предполагаемым насильником.
Повреждения были настолько сильными, что мужчина с ранениями в области груди находится в тяжелом состоянии и подключен к системе искусственного дыхания.
По предварительным данным, виновный и одновременно пострадавший – гражданин иностранного государства. Какого именно, следствие и СМИ не уточняют.
Уголовное дело ведется по статьям "Изнасилование" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". По предварительной информации, задержан дядя девочки, поколечивший насильника.