https://sputnik-georgia.ru/20240120/izvestna-data-nachala-chempionata-gruzii-po-futbolu-285702428.html

Известна дата начала чемпионата Грузии по футболу

Известна дата начала чемпионата Грузии по футболу

Чемпионом Грузии прошлого сезона стал "Динамо" Батуми, на втором месте – "Динамо" Тбилиси 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T17:01+0400

2024-01-20T17:01+0400

2024-01-20T17:01+0400

спорт

грузия

новости

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262106441_0:0:1714:964_1920x0_80_0_0_240ba42b22f51cac57984c4a825fb0e2.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Новый сезон Национальной лиги Грузии по футболу стартует 1 марта, сообщает Федерация футбола. После пятилетнего перерыва в НЛ вернулся потийский клуб "Колхети", а ко второй Национальной лиге в новом сезоне присоединятся "Штурм" из Сартичала, "Арагви" из Душети и "Рустави". Игры второй лиги начинаются 6 марта. Женский чемпионат Грузии по футболу стартует 8 марта, а жеребьевка второй женской лиги – 30 марта. Даты начала клубных турниров 2024 года: Чемпионом Грузии прошлого сезона стал "Динамо" Батуми. На втором месте "Динамо" – Тбилиси, на третьем – :Торпедо" Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, футбол