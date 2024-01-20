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Известна дата начала чемпионата Грузии по футболу
Известна дата начала чемпионата Грузии по футболу
Чемпионом Грузии прошлого сезона стал "Динамо" Батуми, на втором месте – "Динамо" Тбилиси 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T17:01+0400
2024-01-20T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Новый сезон Национальной лиги Грузии по футболу стартует 1 марта, сообщает Федерация футбола. После пятилетнего перерыва в НЛ вернулся потийский клуб "Колхети", а ко второй Национальной лиге в новом сезоне присоединятся "Штурм" из Сартичала, "Арагви" из Душети и "Рустави". Игры второй лиги начинаются 6 марта. Женский чемпионат Грузии по футболу стартует 8 марта, а жеребьевка второй женской лиги – 30 марта. Даты начала клубных турниров 2024 года: Чемпионом Грузии прошлого сезона стал "Динамо" Батуми. На втором месте "Динамо" – Тбилиси, на третьем – :Торпедо" Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, футбол
спорт, грузия, новости, футбол
Известна дата начала чемпионата Грузии по футболу
Чемпионом Грузии прошлого сезона стал "Динамо" Батуми, на втором месте – "Динамо" Тбилиси
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Новый сезон Национальной лиги Грузии по футболу стартует 1 марта, сообщает Федерация футбола.
После пятилетнего перерыва в НЛ вернулся потийский клуб "Колхети", а ко второй Национальной лиге в новом сезоне присоединятся "Штурм" из Сартичала, "Арагви" из Душети и "Рустави". Игры второй лиги начинаются 6 марта.
Женский чемпионат Грузии по футболу стартует 8 марта, а жеребьевка второй женской лиги – 30 марта.
Даты начала клубных турниров 2024 года:
Национальная лига – 1 марта
Национальная лига 2 – 6 марта
Национальная лига 3 – 7 марта
Женская лига 2 – 30 марта.
Чемпионом Грузии прошлого сезона стал "Динамо" Батуми. На втором месте "Динамо" – Тбилиси, на третьем – :Торпедо" Кутаиси.