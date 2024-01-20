https://sputnik-georgia.ru/20240120/kvaratskheliya-voshel-v-desyatku-luchshikh-futbolistov-2023-goda-po-versii-fifa-285680540.html

Кварацхелия вошел в десятку лучших футболистов 2023 года по версии ФИФА

Кварацхелия вошел в десятку лучших футболистов 2023 года по версии ФИФА

Грузинский спортсмен занял десятую строчку престижного рейтинга 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T13:40+0400

2024-01-20T13:40+0400

2024-01-20T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Вингер футбольной сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия впервые в истории грузинского футбола оказался среди номинантов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023 и занял десятое место. Ежегодная церемония награждения ФИФА прошла на днях в Лондоне. Лучшим игроком 2023 года назвали форварда "Интер Майами" Лионеля Месси. Он завоевал эту награду второй раз подряд и третий раз в истории. Аргентинский игрок обошел французского нападающего Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холланда. Что касается Хвичи Кварацхелия, то он в итоге набрал семь очков. Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получил приз ФИФА как лучший тренер. А среди женщин лучшей стала полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмат. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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