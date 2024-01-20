Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта
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© photo: Sputnik / Григорий Сысоев/
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Лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта определяли соответствующие федерации
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Церемония награждения десяти лучших спортсменов Грузии 2023 года в неолимпийских видах спорта состоялась в Тбилиси на юбилейном вечере спортивного медиасоюза Jako.
Лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта определяли соответствующие федерации, а лучшие федерации определяли спортивные журналисты.
Победителями стали:
Федерация борьбы Грузии – Гурам Тушишвили,
Федерация автоспорта – Сандро Таварткиладзе,
Национальная федерация самбо – Вахтанг Чидрашвили,
Федерация легкой атлетики – Темур Самхарадзе, Леван Мтиулишвили, Леван Гилигашвили, Джаба Сепиашвили, Цотне Бежашвили, Георгий Бежашвили;
Национальная федерация мас-рестлинга, перетягивания каната и кроссфита – Георгий Квливидзе,
Федерация киберспорта – Николоз Асаташвили,
Национальная федерация ушу – Александр Кучава,
Союз регби – Мераб Шарикадзе;
Министерство обороны – паракаратист Джони Топурия,
Федерация шахмат – женская сборная: Бела Хотенашвили, Мэри Арабидзе, Нино Бациашвили, Лела Джавахишвили, Саломе Мелия.
В церемонии награждения приняли участие представители спортивных федераций, культуры и СМИ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и спорта Грузии, Ассоциации спортивных журналистов и Фонда развития спортивных СМИ Грузии.
На мероприятии состоялась презентация книги об известном спортивном комментаторе Джамлете Хухашвили, изданной при поддержке Министерства культуры и спорта.