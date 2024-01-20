https://sputnik-georgia.ru/20240120/nazvana-desyatka-luchshikh-sportsmenov-gruzii-v-neolimpiyskikh-vidakh-sporta-285726994.html

Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта

Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта

Лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта определяли соответствующие федерации 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T12:12+0400

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гурам тушишвили

мераб шарикадзе

нино бациашвили

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Церемония награждения десяти лучших спортсменов Грузии 2023 года в неолимпийских видах спорта состоялась в Тбилиси на юбилейном вечере спортивного медиасоюза Jako. Лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта определяли соответствующие федерации, а лучшие федерации определяли спортивные журналисты. Победителями стали: В церемонии награждения приняли участие представители спортивных федераций, культуры и СМИ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и спорта Грузии, Ассоциации спортивных журналистов и Фонда развития спортивных СМИ Грузии. На мероприятии состоялась презентация книги об известном спортивном комментаторе Джамлете Хухашвили, изданной при поддержке Министерства культуры и спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, гурам тушишвили, мераб шарикадзе, нино бациашвили