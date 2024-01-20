https://sputnik-georgia.ru/20240120/skolko-chelovek-umerli-ot-grippa-v-gruzii-v-2023-godu-285647415.html

Сколько человек умерли от гриппа в Грузии в 2023 году?

Сколько человек умерли от гриппа в Грузии в 2023 году?

В 2024 году в Грузии пока не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T20:20+0400

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тбилиси

тенгиз церцвадзе

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Количество летальных случаев от вируса гриппа в 2023 году достигло около 20, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сообщает "PalitraNews". В течение последних нескольких недель грузинские медики говорят о резком росте распространения вирусных заболеваний. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов.При этом он отметил, что в 2024 году пока не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа. Церцвадзе подчеркнул, что по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за вируса гриппа умирают от 290 тысяч до 650 тысяч человек. Вирус гриппа в 2009-2010 годах вызвал пандемию гриппа и превратился в обычный сезонный вирус. Эпидемиологи ожидают, что пиковый период в Грузии будет длиться до второй половины февраля. Вирусам H1N1 и H1N3, которые сейчас чаще встречаются в Грузии, характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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