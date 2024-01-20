https://sputnik-georgia.ru/20240120/tbilisi-mozhet-izlechit-lyubuyu-bol--indiyskoe-izdanie--285729904.html
Тбилиси может излечить любую боль – индийское издание
Тбилиси может излечить любую боль – индийское издание
Геотермические источники стали частью культуры и идентичности столицы Грузии, отметил автор 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Спа-культура Тбилиси сможет спасти от боли, говорится в статье индийского издания Deccan Herald, сообщает пресс-служба Нациоанльной администрации Грузии. По приглашению администрации туризма в Грузию побывал журналист издания Калпана Сандер. Он посвятил несколько статей турпотенциалу, культуре и кулинарии Грузии. Автор статьи детально описал историю Тбилиси, старые районы города, бани, бальнеологический спа-курорт столицы, который посещают известные гости, среди них когда-то была и премьер-министр Индии Индира Ганди. В статье подчеркнуто, что серные источники Тбилиси, расположенные на перекресте Европы и Азии, отражены в культуре города, музыке и поэзии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, европа, индия, туризм, туризм
грузия, новости, общество, тбилиси, европа, индия, туризм, туризм
Тбилиси может излечить любую боль – индийское издание
Геотермические источники стали частью культуры и идентичности столицы Грузии, отметил автор
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Спа-культура Тбилиси сможет спасти от боли, говорится в статье индийского издания Deccan Herald, сообщает пресс-служба Нациоанльной администрации Грузии.
По приглашению администрации туризма в Грузию побывал журналист издания Калпана Сандер. Он посвятил несколько статей турпотенциалу, культуре и кулинарии Грузии.
"Погрузитесь в спа-культуру столицы Грузии, и вы избавитесь от боли… Многие не знают о существовании серных вод, протекающих под землей. Именно благодаря термическим источникам был создан Тбилиси. Геотермические источники стали частью культуры и идентичности столицы Грузии", – отмечено в статье.
Автор статьи детально описал историю Тбилиси, старые районы города, бани, бальнеологический спа-курорт столицы, который посещают известные гости, среди них когда-то была и премьер-министр Индии Индира Ганди.
В статье подчеркнуто, что серные источники Тбилиси, расположенные на перекресте Европы и Азии, отражены в культуре города, музыке и поэзии.