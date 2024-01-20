https://sputnik-georgia.ru/20240120/v-rekakh-gruzii-razmnozhayut-rybu-vnesennuyu-v-krasnuyu-knigu-285727518.html

В реках Грузии размножают рыбу, внесенную в Красную книгу

В реках Грузии размножают рыбу, внесенную в Красную книгу

В планах властей — производство полумиллиона мальков в год и их закладывание в реки 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T14:20+0400

2024-01-20T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Рыбоводы закладывают в реки Национального парка Рача икру ручьевой кумжи, которая внесена в Красную книгу, сообщается на странице министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Метод закладывания икры в дикой природе содействует размножению вида, находящегося под угрозой исчезновения, и максимально увеличивает процесс естественной инкубации. Национальный парк Рача, который был создан в Онском районе в 2022 году, отличается уникальным биомногообразием национального и международного значения, экосистемами и ландшафтами. С сентября 2016 года Национальное агентство дикой природы при министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии осуществляет проект, предусматривающий размножение ручьевой кумжи, внесенной в Красную книгу. План агентства – производство полумиллиона мальков в год и их закладывание в реки. Этот вид рыбы попал в Красную книгу в 2006 году. Подобная тенденция наблюдается и в определенных странах Европы, из-за чего идет процесс размножения данного вида и закладывания икры в реках с целью спасения речной кумжи. Кумжа – типичный представитель семейства лососевых, куда относятся проходные и пресноводные рыбы. Проходную форму называют кумжей, пресноводную (жилую) – форелью. Как проходная, так и пресноводная (форель) формы включены в категорию рыб, сокращающихся в численности популяции. Причины падения численности – строительство гидроэлектростанций, незаконный вылов, дренажные работы, сокращение площадей озер и их загрязнение. Меры охраны: мелиорация нерестилищ, реконструкция нарушенных мест обитания, искусственное воспроизводство и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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