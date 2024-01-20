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Заммэра Тбилиси назвал новые сроки полного восстановления проспекта Церетели
Заммэра Тбилиси назвал новые сроки полного восстановления проспекта Церетели
Городские власти обещают полностью завершить ремонт проспекта Церетели в середине марта 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Работы, оставшиеся на отдельных участках тротуаров проспекта Церетели, будут завершены к середине марта, сказал заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани. Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок. По словам Бенделиани, после завершения работ на проспекте Церетели на тротуарах останутся небольшие работы по облицовке. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, ираклий бенделиани
Заммэра Тбилиси назвал новые сроки полного восстановления проспекта Церетели
13:01 20.01.2024 (обновлено: 14:49 20.01.2024)
Городские власти обещают полностью завершить ремонт проспекта Церетели в середине марта
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Работы, оставшиеся на отдельных участках тротуаров проспекта Церетели, будут завершены к середине марта, сказал заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.
Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок.
По словам Бенделиани, после завершения работ на проспекте Церетели на тротуарах останутся небольшие работы по облицовке.
"Однако еще раз скажу, чтобы не вводить население в заблуждение, с конца января ограничений движения по проспекту больше не будет, движение будет двусторонним. Остальные работы будут на тротуаре, который мы закончим к середине марта", – сказал Бенделиани.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).