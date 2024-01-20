https://sputnik-georgia.ru/20240120/zammera-tbilisi-nazval-novye-sroki-polnogo-vosstanovleniya-prospekta-tsereteli-285764880.html

Заммэра Тбилиси назвал новые сроки полного восстановления проспекта Церетели

Заммэра Тбилиси назвал новые сроки полного восстановления проспекта Церетели

Городские власти обещают полностью завершить ремонт проспекта Церетели в середине марта 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T13:01+0400

2024-01-20T13:01+0400

2024-01-20T14:49+0400

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ираклий бенделиани

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Работы, оставшиеся на отдельных участках тротуаров проспекта Церетели, будут завершены к середине марта, сказал заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани. Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок. По словам Бенделиани, после завершения работ на проспекте Церетели на тротуарах останутся небольшие работы по облицовке. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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