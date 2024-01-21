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Почему Грузия зарабатывает на туризме больше Азербайджана – взгляд из Баку
Почему Грузия зарабатывает на туризме больше Азербайджана – взгляд из Баку
Одним из важных показателей устойчивости развития туризма являются мировые рейтинги. Особое внимание следует обратить на тот, который рассчитывается Всемирным... 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T20:55+0400
2024-01-21T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В январе-ноябре 2023 года Азербайджан заработал на внутреннем и внешнем туризме около $2 млрд, в то время как за отчетный период доходы Грузии от данной отрасли составили $3,9 млрд, увеличившись на 22,4%, сообщил Sputnik Азербайджан. При этом, согласно прогнозам, доходы Грузии от туризма в 2023 году составят $4,2 млрд, что на 19% превысит показатель предыдущего года, говорится в обзоре Galt&amp;Taggart. По оценке экспертов банка, в 2024 году в этой стране ожидается рост доходов от туризма на 7%, до $4,5 млрд. Азербайджан намерен обойти показатели соседней страны только в течение ближайших трех лет. Глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая в рамках Туристического саммита, заявил, что перед индустрией стоит цель до 2026 года привлечь в страну 6 млн туристов и в четыре раза увеличить доходы от отрасли, доведя их до 10 млрд манатов. За первые 11 месяцев 2023 года иностранные туристы потратили в Азербайджане 2,197 млрд манатов (около $1,292 млрд). В прошлом году из государственного бюджета на развитие туризма было выделено чуть более 65 млн манатов, в 2024-м республика намерена потратить на это до 66 млн манатов.Доля туризма в ВВП На долю сектора услуг приходится 59,51% в структуре ВВП Грузии. При этом туристический сектор занимает более 20%. В Азербайджане это показатель намного ниже. По данным председателя правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманова, доля туризма в ВВП АР за последние 20 лет выросла с 0,7% до 3,3%. Количество наемных работников в данной сфере увеличилось в 6,5 раза. Такого результата удалось добиться за счет троекратного роста числа иностранцев, посетивших Азербайджан. С января по декабрь в страну прибыло 2 млн иностранцев (официальная статистика). Развитие туризма Одним из важных показателей устойчивости развития туризма являются мировые рейтинги. Особое внимание следует обратить на тот, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом и публикуется один раз в два года. По данным последнего отчета, лидерами в рейтинге являются: 1-е место - Япония; 2-е - США; 3-е - Испания; 4-е - Франция; 5-е - Германия; 6-е - Швейцария; 7-е - Австралия; 8-е - Великобритания; 9-е - Сингапур; 10-е - Италия. Азербайджан находится на 63-й позиции из 117 стран, а Грузия - на 44-й. При этом следует отметить, что, несмотря на относительно низкий результат по сравнению с высокоразвитыми странами мира, Азербайджан опережает многие постсоветские государства, например, Казахстан (66-е место), Кыргызстан (90), Таджикистан (92). Отметим, сами азербайджанцы также предпочитают отдыхать за рубежом. Число граждан АР, выехавших в другие страны в январе-октябре прошлого года, увеличилось на 27,1% - до 1,545 млн человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 31,6%, Турцию - на 20,7%, Иран уменьшилось на 13,9%. Азербайджанские бизнесмены делают ставку на международные мероприятия В 2024 году в Азербайджане пройдет 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Она станет важной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем в сфере экологии, климатических проблем, развития "зеленой" энергетики. В период ее проведения в Баку прибудет порядка 70-80 тыс. иностранных гостей, что должно значительно повлиять на показатели туризма. Туристический сектор Азербайджана должен хорошо подготовиться к COP29 заявил председатель правления ATAA Гахраманов на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку. По его словам, проведение мероприятий подобного масштаба доверяют только влиятельным, инициативным, стабильным и безопасным государствам. По словам главы ассоциации, COP29 следует рассматривать и как возможность для ускоренного развития туризма: "Мы, как представители туриндустрии, готовы сделать все от нас зависящее для проведения мероприятия на самом высоком уровне". Как заявил Sputnik Азербайджан председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов АР Самир Дюбенди, уровень доходов от туристической деятельности не всегда зависит от количества путешественников или же поездок. Можно принимать миллионы туристов, но их расходы могут быть в разы меньше, допустим, чем от сотни тысяч обеспеченных путешественников. Рост количества туристических поездок, с одной стороны, увеличивает доходы от туристических поступлений, с другой - наносит необратимый вред окружающей среде и местному населению. Туристы из стран с высоким уровнем культуры, образования и социально-экономического благосостояния населения должны являться приоритетом туристической политики страны, считает он. Что касается международных рейтингов, то они не всегда соответствуют действительности. Ведь уже не раз все видели предвзятое отношение к Азербайджану, применение двойных стандартов даже со стороны международных организаций, отметил эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, туризм, азербайджан, баку, оон, аналитика
экономика, грузия, туризм, азербайджан, баку, оон, аналитика

Почему Грузия зарабатывает на туризме больше Азербайджана – взгляд из Баку

20:55 21.01.2024 (обновлено: 21:13 21.01.2024)
© Sputnik / Alexander ImedashviliСкульптура Али и Нино в городе Батуми в пасмурную погоду
Скульптура Али и Нино в городе Батуми в пасмурную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Одним из важных показателей устойчивости развития туризма являются мировые рейтинги. Особое внимание следует обратить на тот, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом и публикуется один раз в два года
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В январе-ноябре 2023 года Азербайджан заработал на внутреннем и внешнем туризме около $2 млрд, в то время как за отчетный период доходы Грузии от данной отрасли составили $3,9 млрд, увеличившись на 22,4%, сообщил Sputnik Азербайджан.
При этом, согласно прогнозам, доходы Грузии от туризма в 2023 году составят $4,2 млрд, что на 19% превысит показатель предыдущего года, говорится в обзоре Galt&Taggart.
По оценке экспертов банка, в 2024 году в этой стране ожидается рост доходов от туризма на 7%, до $4,5 млрд.
Азербайджан намерен обойти показатели соседней страны только в течение ближайших трех лет. Глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая в рамках Туристического саммита, заявил, что перед индустрией стоит цель до 2026 года привлечь в страну 6 млн туристов и в четыре раза увеличить доходы от отрасли, доведя их до 10 млрд манатов. За первые 11 месяцев 2023 года иностранные туристы потратили в Азербайджане 2,197 млрд манатов (около $1,292 млрд).
В прошлом году из государственного бюджета на развитие туризма было выделено чуть более 65 млн манатов, в 2024-м республика намерена потратить на это до 66 млн манатов.
© photo: SputnikКурортный поселок Набрань
Курортный поселок Набрань - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2024
Курортный поселок Набрань
© photo: Sputnik

Доля туризма в ВВП

На долю сектора услуг приходится 59,51% в структуре ВВП Грузии. При этом туристический сектор занимает более 20%.
В Азербайджане это показатель намного ниже. По данным председателя правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманова, доля туризма в ВВП АР за последние 20 лет выросла с 0,7% до 3,3%.
Количество наемных работников в данной сфере увеличилось в 6,5 раза. Такого результата удалось добиться за счет троекратного роста числа иностранцев, посетивших Азербайджан. С января по декабрь в страну прибыло 2 млн иностранцев (официальная статистика).

Развитие туризма

Одним из важных показателей устойчивости развития туризма являются мировые рейтинги. Особое внимание следует обратить на тот, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом и публикуется один раз в два года.
По данным последнего отчета, лидерами в рейтинге являются: 1-е место - Япония; 2-е - США; 3-е - Испания; 4-е - Франция; 5-е - Германия; 6-е - Швейцария; 7-е - Австралия; 8-е - Великобритания; 9-е - Сингапур; 10-е - Италия.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Шеки
Вид на город Шеки - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2024
Вид на город Шеки
© photo: Sputnik / Stringer
Азербайджан находится на 63-й позиции из 117 стран, а Грузия - на 44-й. При этом следует отметить, что, несмотря на относительно низкий результат по сравнению с высокоразвитыми странами мира, Азербайджан опережает многие постсоветские государства, например, Казахстан (66-е место), Кыргызстан (90), Таджикистан (92).
Отметим, сами азербайджанцы также предпочитают отдыхать за рубежом. Число граждан АР, выехавших в другие страны в январе-октябре прошлого года, увеличилось на 27,1% - до 1,545 млн человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 31,6%, Турцию - на 20,7%, Иран уменьшилось на 13,9%.
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКазбек
Казбек - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2024
Казбек
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Азербайджанские бизнесмены делают ставку на международные мероприятия

В 2024 году в Азербайджане пройдет 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Она станет важной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем в сфере экологии, климатических проблем, развития "зеленой" энергетики. В период ее проведения в Баку прибудет порядка 70-80 тыс. иностранных гостей, что должно значительно повлиять на показатели туризма.
Туристический сектор Азербайджана должен хорошо подготовиться к COP29 заявил председатель правления ATAA Гахраманов на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.
© photo: Sputnik / Yevgeny Filippov / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2024
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
© photo: Sputnik / Yevgeny Filippov
/
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По его словам, проведение мероприятий подобного масштаба доверяют только влиятельным, инициативным, стабильным и безопасным государствам.

"Туристический сектор должен хорошо подготовиться к этому важному событию, обеспечить прием гостей на самом высоком уровне и постараться, чтобы они вернулись с положительными впечатлениями об Азербайджане", - сказал Гахраманов.

По словам главы ассоциации, COP29 следует рассматривать и как возможность для ускоренного развития туризма: "Мы, как представители туриндустрии, готовы сделать все от нас зависящее для проведения мероприятия на самом высоком уровне".
Как заявил Sputnik Азербайджан председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов АР Самир Дюбенди, уровень доходов от туристической деятельности не всегда зависит от количества путешественников или же поездок. Можно принимать миллионы туристов, но их расходы могут быть в разы меньше, допустим, чем от сотни тысяч обеспеченных путешественников. Рост количества туристических поездок, с одной стороны, увеличивает доходы от туристических поступлений, с другой - наносит необратимый вред окружающей среде и местному населению.
Туристы из стран с высоким уровнем культуры, образования и социально-экономического благосостояния населения должны являться приоритетом туристической политики страны, считает он.
Что касается международных рейтингов, то они не всегда соответствуют действительности. Ведь уже не раз все видели предвзятое отношение к Азербайджану, применение двойных стандартов даже со стороны международных организаций, отметил эксперт.
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