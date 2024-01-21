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Футболист "Нижнего Новгорода" Марадишвили готов играть в сборной Грузии
Футболист "Нижнего Новгорода" Марадишвили готов играть в сборной Грузии
В текущем сезоне Марадившили сыграл 14 матчей за "Локомотив" и забил один гол 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T14:52+0400
2024-01-21T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Футболист московского "Локомотива" Константин Марадишвили, который выступает за "Нижний Новгород" на правах аренды, заявил, что желает представлять сборную Грузии, сообщило РИА Новости."Я получил грузинский паспорт еще в сентябре. Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В Федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время", – заявил Марадишвили. По его словам, он хочет играть за сборную Грузии. Также хавбек рассказал, почему он решил уйти в аренду из "Локомотива". В текущем сезоне Марадившили сыграл 14 матчей за "Локомотив" и забил один гол, проведя суммарно на поле чуть более 500 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, фифа, футбол, сборная грузии по футболу
Футболист "Нижнего Новгорода" Марадишвили готов играть в сборной Грузии
14:52 21.01.2024 (обновлено: 15:33 21.01.2024)
В текущем сезоне Марадившили сыграл 14 матчей за "Локомотив" и забил один гол
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik.
Футболист московского "Локомотива" Константин Марадишвили, который выступает за "Нижний Новгород" на правах аренды, заявил, что желает представлять сборную Грузии, сообщило РИА Новости
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"Я получил грузинский паспорт еще в сентябре. Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В Федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время", – заявил Марадишвили.
По его словам, он хочет играть за сборную Грузии.
"Столько я уже выслушал негатива на этот счет, что сейчас уже без разницы. Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать", – отметил футболист.
Также хавбек рассказал, почему он решил уйти в аренду из "Локомотива".
В текущем сезоне Марадившили сыграл 14 матчей за "Локомотив" и забил один гол, проведя суммарно на поле чуть более 500 минут.