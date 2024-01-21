https://sputnik-georgia.ru/20240121/futbolist-nizhnego-novgoroda-maradishvili-gotov-igrat-v-sbornoy-gruzii-285801982.html

Футболист "Нижнего Новгорода" Марадишвили готов играть в сборной Грузии

Футболист "Нижнего Новгорода" Марадишвили готов играть в сборной Грузии

В текущем сезоне Марадившили сыграл 14 матчей за "Локомотив" и забил один гол 21.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Футболист московского "Локомотива" Константин Марадишвили, который выступает за "Нижний Новгород" на правах аренды, заявил, что желает представлять сборную Грузии, сообщило РИА Новости."Я получил грузинский паспорт еще в сентябре. Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В Федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время", – заявил Марадишвили. По его словам, он хочет играть за сборную Грузии. Также хавбек рассказал, почему он решил уйти в аренду из "Локомотива". В текущем сезоне Марадившили сыграл 14 матчей за "Локомотив" и забил один гол, проведя суммарно на поле чуть более 500 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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