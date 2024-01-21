https://sputnik-georgia.ru/20240121/grazhdane-gruzii-zaderzhany-v-italii-pri-popytke-krazhi-285804038.html

Граждане Грузии задержаны в Италии при попытке кражи

Граждане Грузии задержаны в Италии при попытке кражи

Правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникновения в жилую квартиру 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Трое граждан Грузии и гражданин Литвы задержаны в Риме за попытку кражи, сообщает телекомпания "Рустави 2". Правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникновения в жилую квартиру. Один из задержанных пытался оказать сопротивление представителям правоохранительных органов. По данным итальянских СМИ, возраст задержанных от 33 до 52 лет. Все они были ранее судимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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