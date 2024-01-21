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Граждане Грузии задержаны в Италии при попытке кражи
Граждане Грузии задержаны в Италии при попытке кражи
Правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникновения в жилую квартиру 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T18:31+0400
2024-01-21T18:31+0400
2024-01-21T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Трое граждан Грузии и гражданин Литвы задержаны в Риме за попытку кражи, сообщает телекомпания "Рустави 2". Правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникновения в жилую квартиру. Один из задержанных пытался оказать сопротивление представителям правоохранительных органов. По данным итальянских СМИ, возраст задержанных от 33 до 52 лет. Все они были ранее судимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, италия, рим
происшествия, грузия, новости, италия, рим
Граждане Грузии задержаны в Италии при попытке кражи
18:31 21.01.2024 (обновлено: 18:58 21.01.2024)
Правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникновения в жилую квартиру
ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Трое граждан Грузии и гражданин Литвы задержаны в Риме за попытку кражи, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникновения в жилую квартиру. Один из задержанных пытался оказать сопротивление представителям правоохранительных органов.
По данным итальянских СМИ, возраст задержанных от 33 до 52 лет. Все они были ранее судимы.