https://sputnik-georgia.ru/20240121/gruzinskie-kompanii-predstavleny-na-vystavke-gruene-woche-v-berline-285807932.html

Грузинские компании представлены на выставке Gruene Woche в Берлине

Грузинские компании представлены на выставке Gruene Woche в Берлине

Формат выставки дает возможность проведения двусторонних встреч, в рамках которых также будет продвигаться грузинская продукция, заявил посол Грузии в ФРГ 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пятнадцать грузинских компаний принимают участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства "Зеленая неделя 2024" (Gruene Woche 2024) в Берлине, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии. В этом году на выставке "Зеленая неделя 2024" представлены почти 1,5 тысячи компаний из разных стран, а количество посетителей достигло более 400 тысяч. Представленная грузинскими производителями продукция полностью соответствует стандартам Евросоюза. Восемь компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ. По словам посла Грузии в ФРГ Левана Изория, осведомленность о грузинской продукции в Германии растет с каждым годом. В выставке также участвует Национальная администрация туризма Грузии, которая знакомит посетителей с туристическими продуктами и направлениями Грузии. Берлинская международная выставка Gruene Woche проводится ежегодно с 1926 года на протяжении 98 лет. Выставка завершится 29 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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