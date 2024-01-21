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Грузинские компании представлены на выставке Gruene Woche в Берлине
Грузинские компании представлены на выставке Gruene Woche в Берлине
Формат выставки дает возможность проведения двусторонних встреч, в рамках которых также будет продвигаться грузинская продукция, заявил посол Грузии в ФРГ 21.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пятнадцать грузинских компаний принимают участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства "Зеленая неделя 2024" (Gruene Woche 2024) в Берлине, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии. В этом году на выставке "Зеленая неделя 2024" представлены почти 1,5 тысячи компаний из разных стран, а количество посетителей достигло более 400 тысяч. Представленная грузинскими производителями продукция полностью соответствует стандартам Евросоюза. Восемь компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ. По словам посла Грузии в ФРГ Левана Изория, осведомленность о грузинской продукции в Германии растет с каждым годом. В выставке также участвует Национальная администрация туризма Грузии, которая знакомит посетителей с туристическими продуктами и направлениями Грузии. Берлинская международная выставка Gruene Woche проводится ежегодно с 1926 года на протяжении 98 лет. Выставка завершится 29 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, германия, берлин, леван изория, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, германия, берлин, леван изория, сельское хозяйство грузии
Грузинские компании представлены на выставке Gruene Woche в Берлине
23:55 21.01.2024 (обновлено: 23:57 21.01.2024)
Формат выставки дает возможность проведения двусторонних встреч, в рамках которых также будет продвигаться грузинская продукция, заявил посол Грузии в ФРГ
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пятнадцать грузинских компаний принимают участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства "Зеленая неделя 2024" (Gruene Woche 2024) в Берлине, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии.
В этом году на выставке "Зеленая неделя 2024" представлены почти 1,5 тысячи компаний из разных стран, а количество посетителей достигло более 400 тысяч.
"При поддержке министерства в выставке в этом году участвуют 15 грузинских компаний. Основная часть представленной продукции экспортируется как в Германию, так и в другие страны Европы. Участвуя в подобных маркетинговых мероприятиях, государство способствует росту осведомленности и реализации качественной грузинской сельскохозяйственной продукции", – рассказал замминистра сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе.
Представленная грузинскими производителями продукция полностью соответствует стандартам Евросоюза. Восемь компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ.
По словам посла Грузии в ФРГ Левана Изория, осведомленность о грузинской продукции в Германии растет с каждым годом.
"Участие в выставке – лучший способ увеличить экспорт нашей сельскохозяйственной продукции на европейский рынок, в частности в Германию. Формат выставки дает возможность проведения двусторонних встреч, в рамках которых также будет продвигаться грузинская продукция", – сказал Изория.
В выставке также участвует Национальная администрация туризма Грузии, которая знакомит посетителей с туристическими продуктами и направлениями Грузии.
Берлинская международная выставка Gruene Woche проводится ежегодно с 1926 года на протяжении 98 лет. Выставка завершится 29 января.