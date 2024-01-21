Казахстан переходит на единый часовой пояс
15:28 21.01.2024 (обновлено: 15:38 21.01.2024)
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov/
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На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6
ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. С 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается применение единого часового пояса, соответствующие изменения внесли в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", сообщил Sputnik Казахстан.
Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).
"Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад", – отмечается в документе.
На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.