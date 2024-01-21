https://sputnik-georgia.ru/20240121/kazakhstan-perekhodit-na-edinyy-chasovoy-poyas-285802126.html

Казахстан переходит на единый часовой пояс

Казахстан переходит на единый часовой пояс

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. С 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается применение единого часового пояса, соответствующие изменения внесли в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", сообщил Sputnik Казахстан.Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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