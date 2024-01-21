https://sputnik-georgia.ru/20240121/massovaya-evakuatsiya-provoditsya-v-torgovykh-tsentrakh-v-batumi-iz-za-soobscheniya-o-bombe---smi-285804170.html

Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ

Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ

Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T19:24+0400

2024-01-21T19:24+0400

2024-01-21T19:41+0400

грузия

новости

батуми

происшествия

батумский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Посетители и сотрудники нескольких торговых центров города Батуми (Аджария) "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул. МВД пока не комментировало информацию о массовой эвакуации граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, батуми, происшествия, батумский международный аэропорт