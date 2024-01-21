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https://sputnik-georgia.ru/20240121/massovaya-evakuatsiya-provoditsya-v-torgovykh-tsentrakh-v-batumi-iz-za-soobscheniya-o-bombe---smi-285804170.html
Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ
Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ
Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Посетители и сотрудники нескольких торговых центров города Батуми (Аджария) "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул. МВД пока не комментировало информацию о массовой эвакуации граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, батуми, происшествия, батумский международный аэропорт
грузия, новости, батуми, происшествия, батумский международный аэропорт

Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ

19:24 21.01.2024 (обновлено: 19:41 21.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми , осень 2023 площадь Европы
Вид на город Батуми , осень 2023 площадь Европы - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул
ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Посетители и сотрудники нескольких торговых центров города Батуми (Аджария) "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул.

"В Батуми закрыли торговые центры, во всех местах массового скопления объявили экстренную эвакуацию в связи с ожидаемым терактом. Нам сообщила охрана торгового центра, и они немедленно покинули здание, включая весь рабочий персонал", – рассказал один из сотрудников "Гранд Молл" в эфире "Мтавари архи".

МВД пока не комментировало информацию о массовой эвакуации граждан.
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