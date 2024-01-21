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Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ
Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ
Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T19:24+0400
2024-01-21T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Посетители и сотрудники нескольких торговых центров города Батуми (Аджария) "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул. МВД пока не комментировало информацию о массовой эвакуации граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, происшествия, батумский международный аэропорт
грузия, новости, батуми, происшествия, батумский международный аэропорт
Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ
19:24 21.01.2024 (обновлено: 19:41 21.01.2024)
Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул
ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Посетители и сотрудники нескольких торговых центров города Батуми (Аджария) "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Накануне из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул.
"В Батуми закрыли торговые центры, во всех местах массового скопления объявили экстренную эвакуацию в связи с ожидаемым терактом. Нам сообщила охрана торгового центра, и они немедленно покинули здание, включая весь рабочий персонал", – рассказал один из сотрудников "Гранд Молл" в эфире "Мтавари архи".
МВД пока не комментировало информацию о массовой эвакуации граждан.