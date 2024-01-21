https://sputnik-georgia.ru/20240121/na-veduschey-v-vysokogornuyu-svaneti-dorogi-vvedeny-ogranicheniya-285806770.html

На ведущей в высокогорную Сванети дороге введены ограничения

На ведущей в высокогорную Сванети дороге введены ограничения

На участке дороги Лахамула-Кала разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей 21.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Кала-Ушгули дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, ведущей в высокогорную Сванети на западе Грузии, из-за снегопада и опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог. В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров. На участке дороги Лахамула-Кала разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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