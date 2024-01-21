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На ведущей в высокогорную Сванети дороге введены ограничения
На ведущей в высокогорную Сванети дороге введены ограничения
На участке дороги Лахамула-Кала разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Кала-Ушгули дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, ведущей в высокогорную Сванети на западе Грузии, из-за снегопада и опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог. В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров. На участке дороги Лахамула-Кала разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, общество, сванети
На ведущей в высокогорную Сванети дороге введены ограничения
22:12 21.01.2024 (обновлено: 22:42 21.01.2024)
На участке дороги Лахамула-Кала разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Кала-Ушгули дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, ведущей в высокогорную Сванети на западе Грузии, из-за снегопада и опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог.
В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров.
На участке дороги Лахамула-Кала разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.
На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.