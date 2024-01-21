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Отречение от престола, корова в огне и автомобиль на ледовой переправе – лучшие фото
Отречение от престола, корова в огне и автомобиль на ледовой переправе – лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 21.01.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Отречение от престола, корова в огне и автомобиль на ледовой переправе – лучшие фото

11:15 21.01.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Ashley Landis

Актриса Ниси Нэш-Беттс со статуэткой премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана.

Актриса Ниси Нэш-Беттс со статуэткой премии &quot;Эмми&quot; за лучшую женскую роль второго плана. - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Ashley Landis

Актриса Ниси Нэш-Беттс со статуэткой премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана.

© AFP 2024 / Martin Bernetti

Паломники участвуют в процессии у храма Св. Франциска (Гватемала).

Паломники участвуют в процессии у храма Св. Франциска (Гватемала). - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2024 / Martin Bernetti

Паломники участвуют в процессии у храма Св. Франциска (Гватемала).

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей.

Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
/
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Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей.

© AP Photo / Matias Delacroix

Женщины загорают на берегу пляжа Эль-Яке на острове Маргарита (Венесуэла).

Женщины загорают на берегу пляжа Эль-Яке на острове Маргарита (Венесуэла). - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Matias Delacroix

Женщины загорают на берегу пляжа Эль-Яке на острове Маргарита (Венесуэла).

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Люди рядом с гигантским надувным роботом в Лондоне.

Люди рядом с гигантским надувным роботом в Лондоне. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Люди рядом с гигантским надувным роботом в Лондоне.

© AP Photo / Petr David Josek

Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке в Двур-Кралове-над-Лабеме (Чехия).

Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке в Двур-Кралове-над-Лабеме (Чехия). - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Petr David Josek

Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке в Двур-Кралове-над-Лабеме (Чехия).

© AFP 2024 / Raul Vera

Танцоры во время празднования традиционного праздника "Парачикос" в Чьяпа-де-Корсо, штат Чьяпас (Мексика).

Танцоры во время празднования традиционного праздника &quot;Парачикос&quot; в Чьяпа-де-Корсо, штат Чьяпас (Мексика). - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2024 / Raul Vera

Танцоры во время празднования традиционного праздника "Парачикос" в Чьяпа-де-Корсо, штат Чьяпас (Мексика).

© AFP 2024 / Franck Fire

Артисты во время церемонии открытия Кубка африканских наций 2024 года в Эбимпе, Абиджан (Кот-д'Ивуар).

Артисты во время церемонии открытия Кубка африканских наций 2024 года в Эбимпе, Абиджан (Кот-д&#x27;Ивуар). - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2024 / Franck Fire

Артисты во время церемонии открытия Кубка африканских наций 2024 года в Эбимпе, Абиджан (Кот-д'Ивуар).

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Ребенок, одетый как индуистский бог Шива, просит милостыню во время ежегодной ярмарки Магх Мела в Праяградже (Индия).

Ребенок, одетый как индуистский бог Шива, просит милостыню во время ежегодной ярмарки Магх Мела в Праяградже (Индия). - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Ребенок, одетый как индуистский бог Шива, просит милостыню во время ежегодной ярмарки Магх Мела в Праяградже (Индия).

© AFP 2024 / Gabriel Bouys

Модель идет по подиуму на показе коллекции Zegna во время Недели моды в Милане.

Модель идет по подиуму на показе коллекции Zegna во время Недели моды в Милане. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2024 / Gabriel Bouys

Модель идет по подиуму на показе коллекции Zegna во время Недели моды в Милане.

© AFP 2024 / Odd Andersen

Акция протеста фермеров и водителей грузовиков в Берлине.

Акция протеста фермеров и водителей грузовиков в Берлине. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2024 / Odd Andersen

Акция протеста фермеров и водителей грузовиков в Берлине.

© AP Photo / Brian Inganga

Сотрудники Службы дикой природы Кении вытаскивают черного носорога из воды в Национальном парке Найроби.

Сотрудники Службы дикой природы Кении вытаскивают черного носорога из воды в Национальном парке Найроби. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Brian Inganga

Сотрудники Службы дикой природы Кении вытаскивают черного носорога из воды в Национальном парке Найроби.

© AFP 2024 / Idrees Mohammed

Мужчины ведут корову над горящим стогом сена во время фестиваля Макар Санкранти в Бангалоре.

Мужчины ведут корову над горящим стогом сена во время фестиваля Макар Санкранти в Бангалоре. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2024 / Idrees Mohammed

Мужчины ведут корову над горящим стогом сена во время фестиваля Макар Санкранти в Бангалоре.

© AFP 2024 / Mads Claus Rasmussen

Отречение королевы Дании Маргарет II от престола.

Отречение королевы Дании Маргарет II от престола. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2024 / Mads Claus Rasmussen

Отречение королевы Дании Маргарет II от престола.

© AP Photo / Santiago Billy

Люди смотрят, как вертолеты пролетают над площадью Конституции перед инаугурацией избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало.

Люди смотрят, как вертолеты пролетают над площадью Конституции перед инаугурацией избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало. - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Santiago Billy

Люди смотрят, как вертолеты пролетают над площадью Конституции перед инаугурацией избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало.

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