Отречение от престола, корова в огне и автомобиль на ледовой переправе – лучшие фото

Актриса Ниси Нэш-Беттс со статуэткой премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана.
Актриса Ниси Нэш-Беттс со статуэткой премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана.
Паломники участвуют в процессии у храма Св. Франциска (Гватемала).
Паломники участвуют в процессии у храма Св. Франциска (Гватемала).
Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей.
Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей.
Женщины загорают на берегу пляжа Эль-Яке на острове Маргарита (Венесуэла).
Женщины загорают на берегу пляжа Эль-Яке на острове Маргарита (Венесуэла).
Люди рядом с гигантским надувным роботом в Лондоне.
Люди рядом с гигантским надувным роботом в Лондоне.
Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке в Двур-Кралове-над-Лабеме (Чехия).
Миколас, новорожденный детеныш карликового бегемота, со своей матерью Малайей в сафари-парке в Двур-Кралове-над-Лабеме (Чехия).
Танцоры во время празднования традиционного праздника "Парачикос" в Чьяпа-де-Корсо, штат Чьяпас (Мексика).
Танцоры во время празднования традиционного праздника "Парачикос" в Чьяпа-де-Корсо, штат Чьяпас (Мексика).
Артисты во время церемонии открытия Кубка африканских наций 2024 года в Эбимпе, Абиджан (Кот-д'Ивуар).
Артисты во время церемонии открытия Кубка африканских наций 2024 года в Эбимпе, Абиджан (Кот-д'Ивуар).
Ребенок, одетый как индуистский бог Шива, просит милостыню во время ежегодной ярмарки Магх Мела в Праяградже (Индия).
Ребенок, одетый как индуистский бог Шива, просит милостыню во время ежегодной ярмарки Магх Мела в Праяградже (Индия).
Модель идет по подиуму на показе коллекции Zegna во время Недели моды в Милане.
Модель идет по подиуму на показе коллекции Zegna во время Недели моды в Милане.
Акция протеста фермеров и водителей грузовиков в Берлине.
Акция протеста фермеров и водителей грузовиков в Берлине.
Сотрудники Службы дикой природы Кении вытаскивают черного носорога из воды в Национальном парке Найроби.
Сотрудники Службы дикой природы Кении вытаскивают черного носорога из воды в Национальном парке Найроби.
Мужчины ведут корову над горящим стогом сена во время фестиваля Макар Санкранти в Бангалоре.
Мужчины ведут корову над горящим стогом сена во время фестиваля Макар Санкранти в Бангалоре.
Отречение королевы Дании Маргарет II от престола.
Отречение королевы Дании Маргарет II от престола.
Люди смотрят, как вертолеты пролетают над площадью Конституции перед инаугурацией избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало.
Люди смотрят, как вертолеты пролетают над площадью Конституции перед инаугурацией избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало.