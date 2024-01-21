https://sputnik-georgia.ru/20240121/silnyy-tuman-i-veter-priveli-k-otmene-reysov-v-batumskom-aeroportu-285802804.html

Сильный туман и ветер привели к отмене рейсов в Батумском аэропорту

Сильный туман и ветер привели к отмене рейсов в Батумском аэропорту

Накануне авиарейс Батуми-Стамбул отложили на два часа из-за анонимного сообщения о бомбе 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T17:17+0400

2024-01-21T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Часть авиарейсов в Стамбул из международного аэропорта Батуми пришлось отменить из-за сильного тумана и ветра, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Батумского аэропорта. "Рейсы были отменены из-за непогоды. В Батуми ветер и туман, временами дождь", – заявил а аэропорту. Накануне авиарейс Батуми-Стамбул отложили на два часа из-за анонимного сообщения о бомбе в здании Батумского международного аэропорта. Рейс Батуми-Стамбул отложили из-за сообщения о бомбе >>Рейс, который должен был улететь в 17:40 по тбилисскому времени, улетел лишь в 19:40. Сообщение о бомбе поступило вечером 20 января, и на место прибыли саперы, которые не обнаружили взрывного устройства. Согласно грузинскому законодательству, автора ложного сообщения ждет административное наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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