https://sputnik-georgia.ru/20240121/skolko-turistov-posetilo-turtsiyu-turtsiyu-v-2023-godu---zayavlenie-ministra-285792583.html

Сколько туристов посетило Турцию в 2023 году – заявление министра

Сколько туристов посетило Турцию в 2023 году – заявление министра

Доходы от туризма в 2023 году выросли, сказал министр 21.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Турцию в 2023 году, по предварительным данным, посетили 56,5 миллиона туристов, окончательные данные будут объявлены в конце январе, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Турцию по итогам прошлого года посетили 51,4 миллиона туристов. По его словам, доходы будут гораздо выше. "Для нас в туризме качество так же важно, как и количество", – подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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