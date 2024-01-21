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Сколько туристов посетило Турцию в 2023 году – заявление министра
Сколько туристов посетило Турцию в 2023 году – заявление министра
Доходы от туризма в 2023 году выросли, сказал министр 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Турцию в 2023 году, по предварительным данным, посетили 56,5 миллиона туристов, окончательные данные будут объявлены в конце январе, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Турцию по итогам прошлого года посетили 51,4 миллиона туристов. По его словам, доходы будут гораздо выше. "Для нас в туризме качество так же важно, как и количество", – подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, турция, новости, экономика, в мире
туризм, турция, новости, экономика, в мире
Сколько туристов посетило Турцию в 2023 году – заявление министра
10:53 21.01.2024 (обновлено: 11:17 21.01.2024)
Доходы от туризма в 2023 году выросли, сказал министр
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Турцию в 2023 году, по предварительным данным, посетили 56,5 миллиона туристов, окончательные данные будут объявлены в конце январе, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
Турцию по итогам прошлого года посетили 51,4 миллиона туристов.
"В прошлом году у нас было 51,4 миллиона посетителей. В этом году об этом будет объявлено 31 января. По моему прогнозу, мы превысим 56,5 миллиона посетителей", – сказал министр в интервью телеканалу Tv100.
По его словам, доходы будут гораздо выше.
"Для нас в туризме качество так же важно, как и количество", – подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.