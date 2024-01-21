Теплый январь в Тбилиси: подарок погоды в начале года - фото
В январе солнце в Тбилиси удивляет не только яркостью, но и теплотой.
В январе солнце в Тбилиси удивляет не только яркостью, но и теплотой.
Днем люди выходят на улицы, многие просто гуляют в выходные - ведь на улице тепло.
Днем люди выходят на улицы, многие просто гуляют в выходные - ведь на улице тепло.
В Тбилиси теплый климат. Пальмы, которые растут во дворах и на улицах города, свидетели этому.
В Тбилиси теплый климат. Пальмы, которые растут во дворах и на улицах города, свидетели этому.
В такую погоду и уличные кафе все открыты. Утром клиентов еще мало, обычно люди приходят сюда вечером.
В такую погоду и уличные кафе все открыты. Утром клиентов еще мало, обычно люди приходят сюда вечером.
Зато в уличной кофейне в одном из центральных парков уже очередь.
Зато в уличной кофейне в одном из центральных парков уже очередь.
Вот такой красивый балкончик в старом городе. Хоть новый год уже наступил, о празднике напоминает Санта, который лезет через перила.
Вот такой красивый балкончик в старом городе. Хоть новый год уже наступил, о празднике напоминает Санта, который лезет через перила.
Туристы осматриваются на одной из центральных городских площадей. Они решают, куда пойти дальше.
Туристы осматриваются на одной из центральных городских площадей. Они решают, куда пойти дальше.
Другие фотографируют мелкие детали уличных украшений и интересные фрагменты старых зданий.
Другие фотографируют мелкие детали уличных украшений и интересные фрагменты старых зданий.
Пожилые тбилисцы заняты покупками. В такую погоду многие магазины в старом городе выставляют товары на прилавках прямо на улице.
Пожилые тбилисцы заняты покупками. В такую погоду многие магазины в старом городе выставляют товары на прилавках прямо на улице.
Вот так легко одеты тбилисцы в середине января. На фото - очередь в один из местных банков.
Вот так легко одеты тбилисцы в середине января. На фото - очередь в один из местных банков.
Автомойки в такие дни тоже работают без перерыва - все водители хотят, чтобы их машины выглядели красиво.
Автомойки в такие дни тоже работают без перерыва - все водители хотят, чтобы их машины выглядели красиво.
А тут в одном из парков девушки сидят и о чем-то беседуют на лавочке. Температура вполне комфортна для такого времяпрепровождения.
А тут в одном из парков девушки сидят и о чем-то беседуют на лавочке. Температура вполне комфортна для такого времяпрепровождения.
Кто-то просто сидит на лавочке, смотрит что-то в смартфоне или отдыхает.
Кто-то просто сидит на лавочке, смотрит что-то в смартфоне или отдыхает.
Много молодежи и на скейт-площадке в парке Дэда Эна на тбилисской набережной.
Много молодежи и на скейт-площадке в парке Дэда Эна на тбилисской набережной.
Среди тбилисцев в последние годы все популярнее становятся велосипеды. Многие ездят на них на работу и по делам.
Среди тбилисцев в последние годы все популярнее становятся велосипеды. Многие ездят на них на работу и по делам.
В такую погоду и краски цветочных лавок вполне в тему. Словно весна уже наступила.
В такую погоду и краски цветочных лавок вполне в тему. Словно весна уже наступила.
Уличные рестораны грузинской кухни постепенно заполняются посетителями.
Уличные рестораны грузинской кухни постепенно заполняются посетителями.
Холодные дни и плохая погода еще будут, впереди февраль и март. Поэтому тбилисцы так радуются теплым дням в январе.
Холодные дни и плохая погода еще будут, впереди февраль и март. Поэтому тбилисцы так радуются теплым дням в январе.