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Теплый январь в Тбилиси: подарок погоды в начале года - фото

Теплый январь в Тбилиси: подарок погоды в начале года - фото

В середине января в разгар зимы в Тбилиси установилась необычно теплая и солнечная погода. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит город. 21.01.2024, Sputnik Грузия

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Жители и гости столицы радуются такому подарку, когда можно погулять на улицах, не кутаясь в шарфы и шапки. На солнце температура может достигать +15 градусов.

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