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Теплый январь в Тбилиси: подарок погоды в начале года - фото
Теплый январь в Тбилиси: подарок погоды в начале года - фото
В середине января в разгар зимы в Тбилиси установилась необычно теплая и солнечная погода. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит город. 21.01.2024, Sputnik Грузия
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Жители и гости столицы радуются такому подарку, когда можно погулять на улицах, не кутаясь в шарфы и шапки. На солнце температура может достигать +15 градусов.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, тбилиси, мультимедиа, погода, общество, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, тбилиси, мультимедиа, погода, общество, фото

Теплый январь в Тбилиси: подарок погоды в начале года - фото

13:00 21.01.2024
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В середине января в разгар зимы в Тбилиси установилась необычно теплая и солнечная погода. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит город.
Жители и гости столицы радуются такому подарку, когда можно погулять на улицах, не кутаясь в шарфы и шапки. На солнце температура может достигать +15 градусов.
© photo: Sputnik / Stringer

В январе солнце в Тбилиси удивляет не только яркостью, но и теплотой.

В январе солнце в Тбилиси удивляет не только яркостью, но и теплотой. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

В январе солнце в Тбилиси удивляет не только яркостью, но и теплотой.

© photo: Sputnik / Stringer

Днем люди выходят на улицы, многие просто гуляют в выходные - ведь на улице тепло.

Днем люди выходят на улицы, многие просто гуляют в выходные - ведь на улице тепло. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Днем люди выходят на улицы, многие просто гуляют в выходные - ведь на улице тепло.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси теплый климат. Пальмы, которые растут во дворах и на улицах города, свидетели этому.

В Тбилиси теплый климат. Пальмы, которые растут во дворах и на улицах города, свидетели этому. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси теплый климат. Пальмы, которые растут во дворах и на улицах города, свидетели этому.

© photo: Sputnik / Stringer

В такую погоду и уличные кафе все открыты. Утром клиентов еще мало, обычно люди приходят сюда вечером.

В такую погоду и уличные кафе все открыты. Утром клиентов еще мало, обычно люди приходят сюда вечером. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

В такую погоду и уличные кафе все открыты. Утром клиентов еще мало, обычно люди приходят сюда вечером.

© photo: Sputnik / Stringer

Зато в уличной кофейне в одном из центральных парков уже очередь.

Зато в уличной кофейне в одном из центральных парков уже очередь. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Зато в уличной кофейне в одном из центральных парков уже очередь.

© photo: Sputnik / Stringer

Вот такой красивый балкончик в старом городе. Хоть новый год уже наступил, о празднике напоминает Санта, который лезет через перила.

Вот такой красивый балкончик в старом городе. Хоть новый год уже наступил, о празднике напоминает Санта, который лезет через перила. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Вот такой красивый балкончик в старом городе. Хоть новый год уже наступил, о празднике напоминает Санта, который лезет через перила.

© photo: Sputnik / Stringer

Туристы осматриваются на одной из центральных городских площадей. Они решают, куда пойти дальше.

Туристы осматриваются на одной из центральных городских площадей. Они решают, куда пойти дальше. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Туристы осматриваются на одной из центральных городских площадей. Они решают, куда пойти дальше.

© photo: Sputnik / Stringer

Другие фотографируют мелкие детали уличных украшений и интересные фрагменты старых зданий.

Другие фотографируют мелкие детали уличных украшений и интересные фрагменты старых зданий. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Другие фотографируют мелкие детали уличных украшений и интересные фрагменты старых зданий.

© photo: Sputnik / Stringer

Пожилые тбилисцы заняты покупками. В такую погоду многие магазины в старом городе выставляют товары на прилавках прямо на улице.

Пожилые тбилисцы заняты покупками. В такую погоду многие магазины в старом городе выставляют товары на прилавках прямо на улице. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пожилые тбилисцы заняты покупками. В такую погоду многие магазины в старом городе выставляют товары на прилавках прямо на улице.

© photo: Sputnik / Stringer

Вот так легко одеты тбилисцы в середине января. На фото - очередь в один из местных банков.

Вот так легко одеты тбилисцы в середине января. На фото - очередь в один из местных банков. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так легко одеты тбилисцы в середине января. На фото - очередь в один из местных банков.

© photo: Sputnik / Stringer

Автомойки в такие дни тоже работают без перерыва - все водители хотят, чтобы их машины выглядели красиво.

Автомойки в такие дни тоже работают без перерыва - все водители хотят, чтобы их машины выглядели красиво. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Автомойки в такие дни тоже работают без перерыва - все водители хотят, чтобы их машины выглядели красиво.

© photo: Sputnik / Stringer

А тут в одном из парков девушки сидят и о чем-то беседуют на лавочке. Температура вполне комфортна для такого времяпрепровождения.

А тут в одном из парков девушки сидят и о чем-то беседуют на лавочке. Температура вполне комфортна для такого времяпрепровождения. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

А тут в одном из парков девушки сидят и о чем-то беседуют на лавочке. Температура вполне комфортна для такого времяпрепровождения.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то просто сидит на лавочке, смотрит что-то в смартфоне или отдыхает.

Кто-то просто сидит на лавочке, смотрит что-то в смартфоне или отдыхает. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то просто сидит на лавочке, смотрит что-то в смартфоне или отдыхает.

© photo: Sputnik / Stringer

Много молодежи и на скейт-площадке в парке Дэда Эна на тбилисской набережной.

Много молодежи и на скейт-площадке в парке Дэда Эна на тбилисской набережной. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Много молодежи и на скейт-площадке в парке Дэда Эна на тбилисской набережной.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди тбилисцев в последние годы все популярнее становятся велосипеды. Многие ездят на них на работу и по делам.

Среди тбилисцев в последние годы все популярнее становятся велосипеды. Многие ездят на них на работу и по делам. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Среди тбилисцев в последние годы все популярнее становятся велосипеды. Многие ездят на них на работу и по делам.

© photo: Sputnik / Stringer

В такую погоду и краски цветочных лавок вполне в тему. Словно весна уже наступила.

В такую погоду и краски цветочных лавок вполне в тему. Словно весна уже наступила. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

В такую погоду и краски цветочных лавок вполне в тему. Словно весна уже наступила.

© photo: Sputnik / Stringer

Уличные рестораны грузинской кухни постепенно заполняются посетителями.

Уличные рестораны грузинской кухни постепенно заполняются посетителями. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Уличные рестораны грузинской кухни постепенно заполняются посетителями.

© photo: Sputnik / Stringer

Холодные дни и плохая погода еще будут, впереди февраль и март. Поэтому тбилисцы так радуются теплым дням в январе.

Холодные дни и плохая погода еще будут, впереди февраль и март. Поэтому тбилисцы так радуются теплым дням в январе. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Холодные дни и плохая погода еще будут, впереди февраль и март. Поэтому тбилисцы так радуются теплым дням в январе.

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