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https://sputnik-georgia.ru/20240121/v-gruzii-sudyat-muzhchinu-kotoryy-ustroil-raspravu-nad-nasilnikom---video-285806505.html
В Грузии судят мужчину, который устроил расправу над насильником – видео
В Грузии судят мужчину, который устроил расправу над насильником – видео
В регионе Кахети судят местного жителя, который ранил родственника, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия 21.01.2024, Sputnik Грузия
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Решение взять мстителя под стражу на время следствия принял районный суд Сигнахи. В отношении линчевателя идет следствие по обвинению в покушении на убийство. Адвокат задержанного отметил, что мужчина, отомстивший за подростка родственнику, сам сдался полиции. Торнике Чиковани, адвокат: "Мой подзащитный действовал в состоянии аффекта. Он сдался добровольно, признал вину и сам принес в полицию нож, показал место, где все произошло". Следующее судебное заседание по громкому делу, всколыхнувшему Грузию, состоится 12 марта.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, кахети, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, кахети, видео

В Грузии судят мужчину, который устроил расправу над насильником – видео

21:31 21.01.2024 (обновлено: 22:39 21.01.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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В регионе Кахети судят местного жителя, который ранил родственника, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия
Решение взять мстителя под стражу на время следствия принял районный суд Сигнахи. В отношении линчевателя идет следствие по обвинению в покушении на убийство.
Адвокат задержанного отметил, что мужчина, отомстивший за подростка родственнику, сам сдался полиции. Торнике Чиковани, адвокат: "Мой подзащитный действовал в состоянии аффекта. Он сдался добровольно, признал вину и сам принес в полицию нож, показал место, где все произошло".
Следующее судебное заседание по громкому делу, всколыхнувшему Грузию, состоится 12 марта.
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