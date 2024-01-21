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Верхний Ларс сегодня: очереди грузовиков на проезд в Грузию практически нет
Верхний Ларс сегодня: очереди грузовиков на проезд в Грузию практически нет
Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T10:20+0400
2024-01-21T10:20+0400
2024-01-21T11:18+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Менее 25 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для всех видов транспорта открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье с утра ожидает 21 грузовой автомобиль.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: очереди грузовиков на проезд в Грузию практически нет
10:20 21.01.2024 (обновлено: 11:18 21.01.2024)
Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Менее 25 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для всех видов транспорта открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье с утра ожидает 21 грузовой автомобиль.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.