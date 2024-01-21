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https://sputnik-georgia.ru/20240121/vremya-ch-umnye-roboty-rf-novyy-rossiyskiy-pistolet-i-rszo-dlya-distantsionnogo-minirovaniya-285793190.html
Время Ч: умные роботы РФ, новый российский пистолет и РСЗО для дистанционного минирования
Время Ч: умные роботы РФ, новый российский пистолет и РСЗО для дистанционного минирования
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 21.01.2024, Sputnik Грузия
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Чем российский модульный пистолет Лебедева лучше своих конкурентов? Почему ВСУ не смогут повторить российские линии обороны? Как Россия научилась использовать РСЗО для дистанционного минирования? Как Россия меняет поле боя при помощи управляемых роботов? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, россия, видео
мультимедиа, видео, россия, видео

Время Ч: умные роботы РФ, новый российский пистолет и РСЗО для дистанционного минирования

10:28 21.01.2024
© video: Sputnik
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Чем российский модульный пистолет Лебедева лучше своих конкурентов?
Почему ВСУ не смогут повторить российские линии обороны? Как Россия научилась использовать РСЗО для дистанционного минирования? Как Россия меняет поле боя при помощи управляемых роботов?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
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